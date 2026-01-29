Trump y Claudia Sheinbaum dialogan telefónicamente

El mandatario republicano dijo que el intercambio se enfocó en temas como la frontera, la lucha contra el tráfico de drogas y el comercio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que este jueves conversó por teléfono con su par mexicana, Claudia Sheinbaum, y calificó de muy productiva la plática.

“Pronto volveremos a hablar y, en última instancia, concertaremos reuniones en nuestros respectivos países”, escribió Trump en su plataforma en redes Truth Social.

El mandatario republicano dijo que el intercambio se enfocó en temas como la frontera, la lucha contra el tráfico de drogas y el comercio.

Finalmente elogió a Sheinbaum, a quien describió como una líder maravillosa y muy inteligente y que en México debían estar contentos por eso.

La presidenta del vecino país dijo que la conversación duró alrededor de 40 minutos y reiteró que su homólogo fue agradable y cordial.