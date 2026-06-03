Un año más para el Plan Turquino

El programa celebró por estos días el aniversario 39 de su fundación, en medio de un complejo escenario económico

En varias comunidades de la geografía espirituana se celebra por estos dias el aniversario 39 de la creación del Plan Turquino.

Por estos días en comunidades de la provincia de Sancti Spíritus se celebra el aniversario 39 de la creación del Plan Turquino. El programa, que vio la luz en junio de 1987, nació con el objetivo de lograr un desarrollo integral en las zonas montañosas y de difícil acceso a lo largo y ancho del archipiélago cubano.

Entre sus objetivos fundacionales destacan potenciar las producciones agrícolas, garantizar la correcta conservación de la naturaleza, apoyar la defensa del país y mejorar la calidad de vida de sus pobladores.

En nuestra provincia el Plan Turquino se extiende a los municipios de Trinidad, Sancti Spíritus, Fomento y Yaguajay; según los datos más recientes, agrupa a más de 27 000 personas distribuidas en 63 asentamientos poblacionales.

Aunque la situación compleja que vive el país llega hasta cada punto de la geografía, en las montañas espirituanas se buscan alternativas y se mantienen logros alentadores.

“Por la propia naturaleza del Plan Turquino el transporte es una de las problemáticas que más afectan a sus habitantes”, declaró a Escambray Guillermo Escobar Cabriales, secretario de la Comisión Provincial que atiende el programa.

El directivo añadió que, a partir de las largas horas de apagones, la comunicación en estos poblados también es deficiente, como ocurre, incluso, en zonas urbanas.

“No obstante, tenemos fortalezas –aseguró Escobar Cabriales–. Nuestra provincia ha mantenido en los últimos tres años en cero la tasa de mortalidad infantil y materna en las comunidades del Plan Turquino y otros indicadores de salud también son positivos.

“Para ello ha sido vital la permanencia de los médicos y enfermeras que atienden sistemáticamente a esta población”, precisó el secretario de la Comisión Provincial.

«La mortalidad infantil y materna lleva tres años en cero en las comunidades del Turquino espirituano», aseguró Guillermo Escobar Cabriales, al frente del programa en la provincia.

Más de 50 consultorios médicos y similar número de escuelas son algunas de las principales infraestructuras con que cuenta el Turquino espirituano. Hasta estos lugares llegan la educación, la cultura, el deporte y la recreación sana.

A casi 40 años de su creación el programa no deja de tener razones para continuar vigente ni obstáculos que vencer. Las sanciones económicas y la política del Gobierno de los Estados Unidos contra la mayor de las Antillas hace mella en la calidad de vida de todo un pueblo y el Plan Turquino no resulta una excepción.