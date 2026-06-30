Un espirituano en la Olimpiada Internacional de Matemática de Shanghái

Diego García Rodríguez, estudiante del IPVCE Eusebio Olivera, de Sancti Spíritus, es el primer estudiante del territorio que asiste a un evento internacional de esta índole

Diego se alzó el pasado año con la medalla de oro en la Olimpiada Centroamericana de Matemática.

El próximo 10 de julio comenzará la edición 67 de la Olimpiada Internacional de Matemática (IMO) 2026, que se celebrará en Shanghái, República Popular China, hasta el 21 de ese mismo mes; una prestigiosa competición internacional en la que estará presente una delegación de la isla compuesta por seis jóvenes talentos en el área de las ciencias exactas.

Entre esos jóvenes talentos figura Diego García Rodríguez, estudiante de onceno grado del IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez, de Sancti Spíritus.

A propósito de ello, Daniel Alejandro Espinosa Aguiar, coordinador del Centro Provincial para el Desarrollo del Talento (CPDT) en la provincia, precisó: «Es la primera vez que un espirituano se suma a la IMO, pero este jovencito no es ajeno a los eventos internacionales de conocimientos, pues cuenta ya con una presea dorada en la pasada edición de la Olimpiada Centroamericana».

Será un prestigioso encuentro que pondrá a prueba a los estudiantes en el área de las Matemáticas y tendrá como antesala un campamento de verano en la citada nación asiática, que permitirá a los participantes conocerse entre sí y llevar a cabo el tradicional intercambio cultural celebrado en este tipo de citas.