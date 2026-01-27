Una Marcha por Martí y Fidel (+ fotos y post)

Jóvenes y trabajadores espirituanos rindieron tributo al más universal de los cubanos, y de manera especial a Fidel en el año de su centenario

La tradicional Marcha de las Antorchas, que cada 27 de enero ilumina las calles del país, volvió a congregar a los espirituanos; esta vez con una connotación especial: el centenario de Fidel.

Justo cuando se cumplen 173 años del nacimiento del más universal de los cubanos, cientos de jóvenes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) lideraron la Marcha de las Antorchas.

El desfile estuvo encabezado por Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Sancti Spíritus, Alexis Lorente Jiménez, gobernador de la provincia, Abran Sánchez González, primer secretario del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Alejandro Moya Linares y Liz Marian Bernal Pardillo, presidentes de la FEU de la Universidad de Ciencias Médicas del territorio y de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez, respectivamente.







Bernal Pardillo recordó el legado de Martí, quien sigue siendo guía de la patria, y de su discípulo Fidel Castro. «La Generación del Centenario de Martí no dejó morir sus ideas en 1953; y nosotros, la del Centenario de Fidel tampoco olvidaremos su obra».

Foto: Yoanna Herrera.

Las luces que iluminaron Sancti Spíritus para rendir tributo al Apóstol llegaron hasta el parque Serafín Sánchez Valdivia de la cabecera provincial como colofón de la marcha.









Mientras, este 28 de enero serán los pioneros de toda la provincia los que saldrán a la calles para llenarlas de colores disfrazados de los personajes de obras literarias de Martí.