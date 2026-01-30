VisionEs: Cuidados frente al chikungunya

Las secuelas del chikungunya, el desfile martiano y otros interesantes temas se incluyen en esta emisión de VisionEs, el noticiero de Escambray

Buscar la atención médica oportuna es el consejo que, desde su consulta en el Políclínico de Olivos 1 en la ciudad de Sancti Spíritus, el doctor Edgardo Conde de Lara, especialista en 2do grado en Medicina Interna, realiza a quienes padecen el virus del chikungunya.

Un desfile de colores adornó el pasado 28 de enero las calles espirituanas. Evocar al más universal de los cubanos con cada sonrisa pioneril, es revivir los cuentos de La Edad de Oro, a 173 años del natalicio de José Martí.

Estos y otros temas se incluyen en esta emisión de VisionEs, el noticiero de Escambray.