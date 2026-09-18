Restablecimiento del SEN en Sancti Spíritus avanza de forma gradual y escalonada

El Despacho Provincial de Carga confirma que los hospitales del territorio operan con grupos electrógenos ante la complejidad del proceso, condicionado por la baja cobertura de combustible

Tras la nueva desconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la provincia de Sancti Spíritus trabaja en la creación de las condiciones necesarias para habilitar sus microsistemas, lo que permitirá una recuperación gradual y escalonada del servicio en el territorio, según informó el Despacho Provincial de Carga.

De acuerdo con la nota emitida por esa entidad, una vez ocurrida la desconexión del SEN se activaron en el territorio los protocolos establecidos para contribuir al restablecimiento del servicio eléctrico. No obstante, el proceso ha resultado más complejo en esta ocasión debido a la baja cobertura de combustible disponible, factor que condiciona el ritmo de la recuperación.

La fuente precisó que la habilitación de los microsistemas —esquemas de generación local que permiten abastecer de electricidad a determinadas zonas de manera independiente— constituye el paso fundamental para avanzar hacia la normalización del servicio, siempre que se cuente con las condiciones técnicas y energéticas requeridas.

En ese sentido, el director del Despacho Provincial de Carga, Reinaldo Montero Méndez, confirmó que todos los hospitales de la provincia se mantienen funcionando con sus propios grupos electrógenos, lo que garantiza la atención a los pacientes y la prestación de los servicios médicos de urgencia. Esta medida resulta prioritaria dentro del plan de contingencia implementado por las autoridades del territorio.

La información oficial no precisa aún una fecha estimada para la plena recuperación del servicio, la cual dependerá de la disponibilidad de combustible y de la evolución del sistema eléctrico a nivel nacional.

El Despacho Provincial de Carga reiteró a la población la importancia de mantenerse informada a través de los canales oficiales y de hacer un uso racional de la energía una vez que se restablezca el servicio, en aras de contribuir a la estabilidad del sistema.

Las autoridades del territorio continúan evaluando de manera permanente la situación energética y actualizarán a la población sobre cualquier avance en el proceso de restablecimiento, así como sobre las medidas que resulten necesarias adoptar en las próximas horas.