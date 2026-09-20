UNE pronostica déficit de 2070 MW para el pico de este domingo

En el horario de la media se estima una afectación de 1300 MW.

A las 7:57 de la noche del sábado quedó restablecido el SEN en todo el país, asegura la Unión eléctrica en información publicada en sus perfiles oficiales.

La producción energías de los parques solares fotovoltaicos fue de 985 MWh, menor que días anteriores debido al proceso de restablecimiento.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1160 MW, la demanda 2673 MW con 1510 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1300 MW.

Situación de las unidades de generación térmica

Unidades en avería:

Unidad 8 de la CTE Mariel, la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 3 de la CTE Renté.

Unidades en mantenimiento:

Unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 5 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 502 MW.

Pronóstico para el horario pico:

Se prevé para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1160 MW con una demanda máxima de 3200 MW, para un déficit de 2040 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2070 MW en este horario.

(Con información de la UNE)