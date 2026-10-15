Universidad de Sancti Spíritus apuesta por la formación vocacional (+fotos)

Durante el mes de octubre la Facultad de Ciencias Técnicas y Económicas desarrolla actividades en centros educativos espirituanos para motivar a los estudiantes y orientarlos hacia la Educación Superior

En la actividad formativa participan profesores, estudiantes y egresados de las carreras técnicas que oferta la Universidad. (Foto: Gabriela Estrella Cañizares/Escambray)

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) prioriza en sus procesos la formación vocacional en los centros educativos del territorio, a través de propuestas didácticas e interactivas que buscan motivar a los estudiantes y orientarlos hacia la Educación Superior para completar su formación profesional.

En esa dirección, durante el mes de octubre la Facultad de Ciencias Técnicas y Económicas de la UNISS desarrolla diversas actividades en el Instituto Preuniversitario (IPU) Honorato del Castillo, de Sancti Spíritus.

A propósito de ello, la doctora en Ciencias Damaris Castillo Jiménez, decana de la facultad precisó: «Esos encuentros son muy importantes para los estudiantes, pues están en pleno proceso de selección de sus carreras y este espacio les permite conocer mejor las particularidades de las que ofertamos, ganar en claridad y despertar en ellos interés».

En el primero de los intercambios participaron profesores de la casa de altos estudios, así como estudiantes de las carreras de la citada facultad, quienes explicaron en profundidad el funcionamiento de las diferentes estructuras y proyectos propios de la UNISS, así como las particularidades de las especialidades de las ciencias técnicas y el perfil al que están orientadas. También formaron parte de este encuentro egresados de otras instituciones del país, entre ellas la Universidad Central Marta Abreu de las Villas.

«Siempre es propicio llevar a cabo estos encuentros para acercar a los estudiantes a la universidad y que puedan hacer la selección de sus carreras sobre la base del conocimiento y la conciencia plena de aquello a lo que se enfrentarán en el futuro académico que les espera», puntualizó el doctor en Ciencias Félix Rodríguez Cordero, coordinador científico y metodológico del IPU Honorato del Castillo.

Asimismo, durante esta actividad formativa se llevó a cabo la presentación de la aplicación SaberCuba, desarrollada por Javier Coca, estudiante de la UNISS, que está enfocada en la optimización de los procesos de consulta de sitios pertenecientes a todas las universidades del país para facilitar el autoestudio de los universitarios a lo largo y ancho de toda Cuba.

«Es muy valioso utilizar estos espacios para mostrar los resultados de los proyectos que gestan los estudiantes de nuestras carreras y que los educandos del preuniversitario puedan verlos materializados para así motivarlos, por ello consideramos imprescindible este momento dentro de la actividad», concluyó el doctor en Ciencias Carlos Lázaro Jiménez Puerto, vicedecano de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNISS.