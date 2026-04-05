Universidad de Sancti Spíritus se reajusta para dar continuidad al curso escolar 2025-2026

Se mantiene entre las prioridades la vitalidad del proceso docente a través de las aulas virtuales y las plataformas interactivas

Sede central de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez. (Foto: Archivo Escambray)

Según lo dictado por el Ministerio de Educación Superior (MES), recientemente, la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) se reajusta para garantizar la vitalidad del proceso docente en el curso escolar 2025-2026, ante la compleja situación energética que enfrenta el país.

A propósito del tema el doctor en Ciencias Edelvy Bravo Amarante, rector de la UNISS precisó: “Nuestra casa de altos estudios mantiene como prioridad la continuidad de este curso a través de las aulas virtuales y las plataformas interactivas y para ello a lo largo de estos días cada carrera ha estado modelando las orientaciones según el año académico”.

Además, se están organizando diferentes encuentros presenciales para los estudiantes de la cabecera provincial en la sede central, mientras los de los municipios realizarán lo propio en los Centros Universitarios Municipales de cada uno de sus territorios de procedencia, con el objetivo de llevar a cabo intercambios, realizar consultas, aclaraciones de dudas y asesorías sobre la base de lo que ya está orientado en las aulas virtuales.

“Esperamos que estos encuentros sean de gran ayuda para nuestros estudiantes y, en el caso de aquellos que vivan en comunidades aisladas y no puedan acudir, estaremos realizando las adecuaciones necesarias para garantizar que estos muchachos puedan graduarse junto a sus compañeros”, acotó Bravo Amarante.

La tercera convocatoria de los exámenes finales para los continuantes se mantiene suspendida hasta el momento; pero sí la realizarán aquellos que se gradúan este curso, quienes deben saldar así lo que tengan pendiente y estar aptos para su graduación.

En el caso de estos últimos, cada carrera evalúa las diferentes modalidades de culminación de estudios para verificar si puede llevarse a cabo en las condiciones actuales y, de ser necesario, cambiarse y adecuarse.

Los alumnos, a pesar de haber concluido la práctica laboral, se mantendrán vinculados al entorno laboral, debido a la importancia que esto supone en su formación.

De igual forma, la UNISS intenciona visitas de sus máximas autoridades a todos los Centros Universitarios Municipales y facultades para acercarse a sus estudiantes y docentes y conocer sus principales necesidades.

Ya han tenido lugar en los municipios de Sancti Spíritus, Cabaiguán y Trinidad, a lo que se sumarán el resto de los territorios, en tanto lo permita la disponibilidad de combustible.

“Los programas de posgrado que ofertamos continúan en la virtualidad con algunos encuentros presenciales según sea posible, también, siguen en pie nuestros principales proyectos investigativos, entre ellos los enfocados en la producción de alimentos y energía sostenible”, enfatizó el rector de la UNISS.

Asimismo, la casa de altos estudios espirituana continúa trabajando de forma estrecha con la Dirección General de Educación en el territorio para garantizar todo lo necesario en la próxima realización de los exámenes de ingreso, previstos, hasta el momento, para el próximo mes de junio.