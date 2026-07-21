Urge revitalizar las cooperativas agropecuarias en Sancti Spíritus

Estas estructuras enfrentan hoy una situación bien compleja que urge revertir por su trascendencia como pieza clave de los sistemas alimentarios locales

La CPA Juan González es un ejemplo de que, con dedicación, la tierra rinde. (Foto: José Luis Camellón/ Escambray)

Las Cooperativas de Producción Agropecuaria, de Créditos y Servicios, así como las Unidades Básicas de Producción Cooperativa hoy enfrentan una situación muy compleja, con problemas estructurales, financieros y operativos que limitan severamente su potencial.

El informe al último Consejo de Gobierno en el territorio analiza la problemática y propone algunas soluciones con vistas a superar esta crisis en estructuras productivas, consideradas una pieza clave de los sistemas alimentarios locales e imprescindibles para la producción agropecuaria.

El documento reconoce que, a pesar de las declaraciones oficiales sobre su relevancia, las cooperativas siguen sin autonomía real y luchan por integrarse de manera horizontal con otras entidades. La ausencia de una ley marco y la falta de una institución rectora especializada hace que la capacitación sea dispersa y que la prioridad siga siendo el control.

Desde 2012 se observa un proceso progresivo de decadencia en estas entidades, con disolución de algunas, vinculación a otras formas productivas y una debilidad interna evidente en la reducción de socios, la falta de preparación, la inestabilidad en los equipos directivos y la migración hacia otros sectores,

Las cooperativas mantienen difíciles condiciones de trabajo, su maquinaria agrícola es obsoleta, con alto consumo de combustible y frecuentes averías; en tanto, las infraestructuras de riego, caminos y edificaciones se encuentran deterioradas, todo lo cual dificulta la producción y comercialización de alimentos.

A esta situación se unen otras problemáticas como los impagos a campesinos y cooperativas, la grave escasez de mano de obra, una situación crítica en el plano financiero y el debilitamiento de la identidad cooperativa.

Ante esa realidad, se proponen varias soluciones, entre ellas la creación del Banco de Fomento y Desarrollo Agropecuario, prever líneas de crédito blandas, plazos de amortización largos y tasas preferenciales; así como diseñar un mecanismo que permita gestionar directamente financiamientos externos para producciones exportables o que sustituyan importaciones.

Además, evaluar la creación de un servicio nacional de asesoría jurídica cooperativa, con uno o dos abogados por municipio; promover el surgimiento para la constitución de Cooperativas de Segundo Grado, con apoyo logístico del Estado y sin intermediarios en sus operaciones; y la organización de los apicultores en cooperativas, entre otras propuestas.