Venezuela hizo historia y contra todos los pronósticos le dio escoba a Estados Unidos, logrando con un 3-2 coronarse por primera vez titular del certamen

En verdadero manicomio de alegría se convirtió este martes Caracas y toda Venezuela con el triunfo 3-2 ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, que la presidenta encargada Delcy Rodríguez calificó como victoria de la pasión.

“¡Venezuela triunfa unida!”, expresó en su cuenta de Telegram la mandataria al reconocer que “por primera vez somos campeones del Clásico Mundial de Béisbol”.

Señaló que este triunfo es la “victoria de la pasión, el talento y la unión que nos caracteriza como venezolanos”.

La gobernante afirmó que este es un logro que “quedará para siempre en el corazón de nuestro país. ¡VIVA VENEZUELA!”.

“Quiero, en nombre de nuestro pueblo y del Gobierno de Venezuela, agradecer y abrazar a cada uno de nuestros jugadores (…), señaló Rodríguez.

Añadió que como decimos nosotros “honor al vencido y honor al vencedor”.

“Gloria al bravo pueblo de Venezuela. Adelante, muchachos, ustedes representan cada cielo, cada mar y cada tierra de esta hermosa patria de nuestro libertador Simón Bolívar”, subrayó.

¡Somos campeones!, Noche gloriosa y llena del más grande orgullo. ¡Viva VENEZUELA! ¡FELICIDADES A NUESTRO EQUIPO CAMPEÓN!, escribió la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez.

Mientras, el Mazo Dando publicó en la misma red social una foto del equipo, acompañada de la frase “¡Somos Campeones! Venezuela Campeón del Clásico Mundial de Béisbol”.

“¡Urgente! Venezuela lo logró: Campeón del Clásico Mundial de Béisbol”, publicó el diario Vea y reseñó que el “bombardeo criollo al equipo de Estados Unidos lo encabezaron Maikel García y Wilyer Abreu”, al empujar las dos carreras que dieron la victoria 3-2.

El Partido Socialista Unido de Venezuela, en tanto, manifestó “¡Cuánta alegría! ¡Cuánta emoción! ¡Qué viva Venezuela… qué orgullo!”.

Con la concreción del out 27 las plazas y parques donde se instalaron pantallas para visualizar el juego, se convirtieron en verdadera fiesta de felicidad, mientras los gritos de “¡Viva Venezuela!” se escucharon en los balcones, volaron los fuegos de artificios y otros salieron a las calles en sus autos y motos para celebrar el triunfo.

Venezuela hizo historia y contra todos los pronósticos le dio escoba a Estados Unidos, logrando con un 3-2 coronarse por primera vez campeón del Clásico Mundial de Béisbol.

Los venezolanos hicieron añicos los pronósticos, porque el amplio favorito desde el inicio del campeonato el pasado 5 de marzo eran los estadounidenses, así como Japón, eliminado por la propia novena sudamericana y República Dominicana que cayó ante Estados Unidos en semifinales.