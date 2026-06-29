Venezuela: Descartan daños por réplica de moderada intensidad

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas informó de una réplica a las 07:01, hora local a 10 kilómetros al este de La Guaira, la zona más afectada de los sismos de 7,2 y 7,5 de magnitud del 24 de junio

Los daños tras terremotos en Venezuela superan los 6 mil millones de dólares, según PNUD. (Foto: PL)

El presidente de la Asamblea Nacional (parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez, descartó este lunes reportes de daños tras una réplica moderada intensidad que remeció a Caracas y otras regiones del país.

En su cuenta de Telegram, el legislador escribió que “acabamos de tener una réplica de moderada intensidad. No tenemos reportes de daños adicionales en ninguna parte del territorio nacional”.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas informó de una réplica a las 07:01, hora local a 10 kilómetros al este de La Guaira, la zona más afectada de los sismos de 7,2 y 7,5 de magnitud del 24 de junio.

Para este lunes continuarán llegando a Venezuela rescatistas internacionales, entre ellos un segundo grupo de cubanos, quienes se sumarán a los más de dos mil expertos de 25 países que trabajan contra reloj para salvar con vida a personas aún bajo los escombros.

La víspera una Brigada Especial de Salvamento y Rescate con 13 integrantes llegó a la República Bolivariana y ratificó la disposición del Gobierno y pueblo cubanos de ayudar en las labores de salvamento, luego del doblete de sismos.

Interrogado por la prensa tras su llegada al aeropuerto de Valencia, estado de Carabobo, Yoslán Fernández Pérez, declaró que este primer grupo arribó con tres canes con preparación especializada para la búsqueda de víctimas con vida y sin ella.

El experto expresó que trajeron equipos de búsqueda tecnológica de sonares y radares que permiten identificar y localizar víctimas en los lugares con estructuras colapsadas, además de equipos de corte, de presión y apuntalamiento para usarlos en caso de que sea necesario.

En la red social de Telegram, la presidenta encargada Delcy Rodríguez informó este lunes del rescate con vida de Aaron Levi Cantillo, luego de 106 horas atrapado y en una operación de rescate de 43 horas.

“Nuestro reconocimiento a Protección Civil Venezuela y a todos los grupos internacionales involucrados”, expresó la mandataria.