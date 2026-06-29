Brigada cubana de rescatistas en Venezuela

Los cooperantes se incorporaron de inmediato al terreno, en coordinación con la Brigada Médica Cubana que presta servicios en las regiones impactadas por el fenómeno natural

Los especialistas cubanos ratifican su compromiso de colaborar en la protección de la población venezolana. (Foto: ACN)

El primer grupo de la brigada de rescatistas cubanos arribó este domingo a Venezuela para apoyar las operaciones de búsqueda y salvamento en las zonas afectadas por el reciente evento sismológico, según informó la Embajada de Cuba en ese país desde su perfil en la red social Facebook.

Los brigadistas fueron recibidos por Mauricio Rodríguez, viceministro para América Latina de la Cancillería venezolana, Jorge Mayo Fernández, embajador de Cuba, y otras autoridades.

La brigada se incorporó de inmediato al terreno, en coordinación con la Brigada Médica Cubana que presta servicios en las regiones impactadas por el fenómeno natural.

La Defensa Civil de Cuba comunicó en su perfil de Facebook que desde el inicio de la emergencia se mantiene en contacto permanente con las autoridades venezolanas y con la sede diplomática cubana en Caracas para conocer la situación de los compatriotas y brindar apoyo.

El mensaje oficial añadió que las labores de rescate continúan y que los especialistas cubanos ratifican su compromiso de colaborar en la protección de la población venezolana.