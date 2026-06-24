Venezuela: Ejecutan labores de rescate tras fuerte sismo

Las autoridades realizan monitoreo permanente, mientras evalúan posibles daños estructurales y el número de personas afectadas, sin que hasta el momento se hayan confirmado cifras oficiales de víctimas

La cadena Telesur y usuarios en redes sociales difundieron imágenes de edificios colapsados en la capital venezolana.

Equipos de emergencia y protección civil ejecutan labores de rescate y verificación en distintas zonas de Venezuela, tras el sismo de magnitud 7,1 que sacudió al país en horas de la tarde de este miércoles.

Las autoridades realizan monitoreo permanente, mientras evalúan posibles daños estructurales y el número de personas afectadas, sin que hasta el momento se hayan confirmado cifras oficiales de víctimas.

La cadena Telesur y usuarios en redes sociales difundieron imágenes de edificios colapsados en la capital venezolana, y otros con fuertes daños.

El movimiento telúrico, percibido con fuerza en Caracas y otras regiones del país, ocurrió a las 18:05 hora local y obligó a la población a desalojar edificios residenciales, oficinas y espacios públicos como medida de prevención.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, reiteró el llamado a la calma y a seguir los protocolos de seguridad establecidos, mientras organismos de protección civil continúan desplegados en distintas zonas del país.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el evento sísmico habría tenido su epicentro en dos puntos cercanos del estado Carabobo, con profundidades superficiales, lo que incrementó su percepción en varias regiones.

El sismo también fue sentido en zonas del occidente, oriente y centro del país, así como en áreas fronterizas, mientras equipos técnicos evalúan infraestructura crítica como hospitales, puentes y edificaciones públicas.

El Gobierno mantiene activo el monitoreo ante posibles réplicas.