Venezuela: presidenta encargada realiza nuevos cambios en gabinete de Gobierno

Como parte de su restructuración iniciada en enero pasado, la dignataria venezolana anunció también este miércoles el nombramiento del general en jefe Gustavo González al frente del Ministerio para la Defensa

El general en jefe Gustavo González fue nombrado al frente del Ministerio para la Defensa. (Foto: TeleSur)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó este miércoles varios movimientos en su gabinete de Gobierno con la designación de un nuevo vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, y de ministros.

Este miércoles nombró al mayor general Jorge Márquez como nuevo titular para Hábitat y Vivienda, quien tendrá la responsabilidad de “continuar impulsando políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la vivienda digna de los venezolanos”, publicó la gobernante en Telegram.

Rodríguez agradeció al general de división Raúl Paredes por su labor en la conducción de este despacho.

Afirmó que Márquez seguirá al frente del Sistema 1×10 del Buen Gobierno y de la Fundación Estadio Monumental Simón Bolívar.

También designó como ministro para la Energía Eléctrica al ingeniero electricista Rolando Alcalá, quien ahora asume el compromiso y la responsabilidad de seguir fortaleciendo el Sistema Eléctrico Nacional del país.

Asimismo, agradeció a Márquez por su desempeño al frente de esta cartera ministerial.

Otro anunció en la red social fue el nombramiento de Juan José Ramírez -que venía al frente del Ministerio de Obras Públicas- como nuevo vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios.

“Confío plenamente en su amplia experiencia, capacidad técnica y compromiso demostrado para avanzar en el fortalecimiento de los servicios públicos y la infraestructura en el país”, expresó.

La mandataria encargada designó además a Jacqueline Faría al frente del Ministerio para el Transporte con la “responsabilidad de fortalecer este sector estratégico para el desarrollo nacional y el bienestar de los venezolanos”.

Mi agradecimiento al vicealmirante Aníbal Coronado por su labor al frente de esta institución y anunció que ocupará nuevas responsabilidades.

La reestructuración llegó también al Ministerio para el Proceso Social de Trabajo, donde fue designado el magistrado de la Sala Social Carlos Alexis Castillo.

Rodríguez agradeció al Tribunal Supremo de Justicia por el permiso otorgado para el cumplimiento de sus nuevas funciones y afirmó tener “plena confianza” en su profesionalismo y amplia trayectoria en favor del bienestar y derechos de la clase trabajadora.

Finalmente, extendió su agradecimiento al compañero Eduardo Piñate por su compromiso en ese Ministerio y quien pasará a asumir nuevas responsabilidades.

Como parte de su restructuración iniciada en enero pasado, la dignataria venezolana anunció también este miércoles el nombramiento del general en jefe Gustavo González al frente del Ministerio para la Defensa.

Rodríguez extendió su agradecimiento al General en Jefe Vladimir Padrino López por su “entrega y lealtad a la Patria”, destacando su rol como “primer soldado en la defensa” de Venezuela durante años.

“Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”.