La presidenta encabezó la conmemoración por el aniversario 116 del inicio de la Revolución

Nos atacan porque les estorba nuestra honestidad, aseguró Sheinbaum. (Foto: PL)

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la etapa de democracia y libertades vivida hoy en México, exaltó la soberanía del país y auguró un nuevo fracaso a la oposición en su intento de deslegitimar las venideras elecciones.

Al encabezar la conmemoración por el aniversario 116 del inicio de la Revolución, la jefa del Ejecutivo subrayó que se respeta la libre manifestación, así como la libertad de expresión, de prensa y de reunión, además de no perseguirse a quienes piensan distinto.

“Se gobierna para todas y para todos y especialmente para los que menos tienen”, agregó la mandataria, al enfatizar la austeridad, honestidad y principios que rigen a su administración, durante el acto en el Zócalo con motivo de la fecha y previo al tradicional desfile cívico-militar.

Advirtió, sin embargo, que aquellos que ansían regresar por sus fueros y privilegios, desesperados ante su falta de respaldo popular, intentan debilitar el proyecto de transformación, que “no es otra cosa que la conquista de la democracia y la justicia social del pueblo de México”.

Señaló que, desde su llegada a la Presidencia en 2024, los opositores lo intentaron todo para derrotar la voluntad popular, pero fracasaron.

“Fracasaron con sus campañas pagadas en redes sociales y medios de comunicación para fabricar mentiras y calumnias; fracasaron hace un año con sus llamados a la violencia y al inventar falsas movilizaciones juveniles”, expuso la gobernante.

Naufragaron igualmente, añadió, con “la calumnia deliberada” de que la administración “protege a la delincuencia; fracasaron al buscar la injerencia extranjera y que se oiga frente y lejos: van a volver a fracasar en su intento por deslegitimar las elecciones del 2027”.

“Porque esa es su nueva farsa. Al saberse derrotados, buscan sembrar dudas sobre un proceso que será ejemplo histórico de respeto al voto. Nosotros venimos de luchar contra los fraudes electorales. La democracia es nuestra esencia y jamás traicionaremos nuestra propia historia”, sostuvo.

Consideró paradójico que quienes ahora claman por una supuesta falta de libertad, sean los mismos que vivieron acomodados durante el período neoliberal y los que antes evadían impuestos y ahora se ven obligados a cumplir con el Estado de Derecho.

“Son los mismos que corrompieron los órganos electorales, los que se repartieron cuotas y cobraron liquidaciones millonarias mientras guardaban silencio ante la compra del voto. No es casualidad que sean los mismos que hoy reivindican la dictadura de Porfirio Díaz”, sentenció.

Frente a ello, dijo que el pueblo de México “es mucha pieza” y resulta claro que no desea más clasismo, discriminación ni fraudes electorales.

En alusión a los conservadores, comentó que nada bueno puede surgir de quienes hicieron de la corrupción su modo de vida.

“Nos atacan porque les estorba nuestra honestidad. Saben que no nos someteremos ni a los intereses de quienes antes saquearon el país ni a ningún poder extranjero. No somos figuras decorativas, ni instrumentos de los poderosos de antaño”, recalcó.