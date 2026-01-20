Vietnam: El pueblo, fuente originaria de fortaleza de la Revolución

El Partido, enfatizó, debe mantener un vínculo estrecho con el pueblo, servirle con entrega, someterse a su supervisión y rendir cuentas ante él por todas sus decisiones, remarcó el Secretario General del PCV To Lam

La idea rectora que atraviesa los documentos del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista (PCV) y también constituye la fuente originaria de la fortaleza de la Revolución vietnamita es que “el pueblo es la raíz”, afirmó este martes To Lam.

“El pueblo es el centro, el sujeto, el objetivo, la fuerza motriz y la fuente de recursos del desarrollo. Todos los lineamientos y las políticas deben orientarse a mejorar la vida material y espiritual del pueblo; garantizar su derecho a ser dueño del país; respetarlo, escucharlo y apoyarse en él”, remarcó el Secretario General del PCV.

To Lam se pronunció en estos términos al presentar el Informe del Comité Central del Partido del XIII mandato sobre los documentos que serán sometidos, a partir de hoy, a la consideración del XIV Congreso Nacional de la organización, que sesionará en esta capital hasta el 25 de enero próximo.

El Partido, enfatizó, debe mantener un vínculo estrecho con el pueblo, servirle con entrega, someterse a su supervisión y rendir cuentas ante él por todas sus decisiones, pues la confianza no proviene de las palabras, sino de los hechos, de la imparcialidad y la integridad de los cuadros, de la equidad en el disfrute de los beneficios.

En otra parte de su intervención, el máximo dirigente partidista de Vietnam subrayó que, al entrar en una nueva etapa, es aún más necesario fortalecer la base social de apoyo popular.

Cuando el apoyo del pueblo es sólido, la defensa y la seguridad son firmes, la reforma puede llevarse hasta el final, y no hay dificultad que no pueda superarse ni desafío que no pueda resolverse, dijo, y recordó las palabras del presidente Ho Chi Minh: “Por fácil que sea, sin el pueblo no se logra; por difícil que sea, con el pueblo se puede”.

To Lam instó a los delegados presentes, a los dirigentes y militantes del Partido en todo el país, a que cuando estudien los documentos del XIV Congreso se pregunten ¿En qué beneficia esto al pueblo?, ¿Fortalece su confianza?, ¿Mejora la vida del pueblo?, ¿Hace al país más próspero y fuerte?

Si la respuesta no es clara, es necesario seguir perfeccionando, porque toda decisión solo tiene sentido cuando cuenta con el consenso y el apoyo del pueblo y le brinda beneficios concretos, sentenció.

Refiriéndose al XIV Congreso, dijo que es el de “la confianza y la aspiración, del avance y la acción, de la disciplina y la creatividad, de la unidad y el desarrollo”, y se celebra en un momento en que el “reloj de la historia” marca horas decisivas antes del 2030, cuando el PCV cumplirá 100 años de fundación, lucha, madurez y desarrollo.

“Nunca antes el anhelo de un Vietnam democrático, próspero, floreciente, civilizado y feliz había estado tan cerca de nosotros como hoy, pero tampoco nunca antes habíamos tenido que enfrentar tantos desafíos, exigencias tan apremiantes y presiones competitivas tan intensas como en la actualidad”, señaló más adelante.

Al decir de To Lam, con la visión estratégica y las decisiones de carácter transformador definidas en los documentos presentados al XIV Congreso, lograremos sin duda un cambio fuerte y sustantivo, impulsando al país hacia un desarrollo acelerado y cumpliendo íntegramente el testamento del presidente Ho Chi Minh:

“Mi último deseo es que todo nuestro Partido y todo nuestro pueblo se unan y luchen por construir un Vietnam pacífico, unificado, independiente, democrático y próspero, y que contribuyan dignamente a la causa de la revolución mundial”.