Yaguajay evocó el aniversario 68 de la fundación del Frente Norte de Las Villas (+fotos)

La creación de esa fuerza guerrillera fue un paso decisivo en la unidad para la lucha revolucionaria y posterior desarrollo de acciones militares contra la dictadura de Batista

Fotos: Juan Carlos Castellón/ Escambray

Ofrendas florales en nombre del pueblo de Cuba se depositaron hoy en el Monumento Nacional a Camilo Cienfuegos y en la llama eterna del Mausoleo a los Mártires del Frente Norte de Las Villas, durante la ceremonia con honores militares que tuvo lugar en Yaguajay como parte del homenaje por el aniversario 68 de la creación de esa fuerza guerrillera.

La conmemoración, presidida por Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria de la organización política en Sancti Spiritus, y Frank Osbel Cañizares Rodríguez, vicegobernador provincial, contó con la participación de una representación del pueblo de Yaguajay.

Como es tradicional cada año estudiantes de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Sancti Spíritus realizaron la guardia de honor en el Mausoleo donde descansan los restos de los combatientes que integraron el frente guerrillero, que se fundó tras el arribo a suelo villareño en el año 1958 de la Columna Invasora No. 2 Antonio Maceo, comandada por el Señor de la Vanguardia.

Pioneros y estudiantes de los centros educacionales de la cabecera municipal, acompañados por miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en el territorio, formaron parte del homenaje que también llevó rosas rojas hasta los túmulos donde descansan los restos de combatientes del frente.

Al tributo asistieron también el general de brigada Roberto Navarro Cabreja, jefe de la Región Militar Sancti Spíritus, y la general de brigada Dorisbel Martín Ojeda, jefa provincial del Ministerio del Interior (Minint), junto a las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en Yaguajay, organizaciones políticas y de masas, así como oficiales de las FAR y el Minint.

El Frente Norte de Las Villas, fundado por el Comandante Camilo Cienfuegos, fue un paso decisivo en la consolidación de la unidad entre las diferentes fuerzas revolucionarias y protagonizó durante el último trimestre de 1958 la campaña liberadora de los pueblos de la región, que culminó con la Batalla de Yaguajay y el posterior triunfo de enero de 1959.