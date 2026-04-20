Yaguajay se alista para el Día Internacional de los Trabajadores

Este año los poblados solo realizarán actos y se mantiene el tradicional desfile en la cabecera municipal

El más norteño de los municipios de Sancti Spíritus prepara sus actividades para recibir el Día del Proletariado Mundial, en un escenario complejo marcado por el recrudecimiento del bloqueo del gobierno de Estados Unidos que afecta directamente al pueblo cubano.

En la plenaria por la fecha, Ariel Betancourt Padrón, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba en el territorio, presentó las principales propuestas. Informó que este año los poblados solo realizarán actos, y se mantiene el tradicional desfile en la cabecera municipal.

Bajo el lema principal La Patria se defiende, Venegas será la primera localidad en celebrar la fecha, en la mañana de este 21 de abril, mientras que en Iguará será en la tarde; Mayajigua el 22 y Meneses el 23, mientras que Perea y Jarahueca lo harán el 24.

La convocatoria en la cabecera municipal está fijada para las 6:30 a.m., en la avenida Panchito Gómez, con el desfile que se extenderá hasta el Complejo Histórico Comandante Camilo Cienfuegos.

El dirigente sindical llamó a celebrar la fecha con júbilo y compromiso en cada sector, engalanando calles y centros a lo largo y ancho del municipio.

Mileidy Milián Barnés, primera secretaria del Comité Municipal del Partido en Yaguajay, recordó que conmemorar el Primero de Mayo no es solo desfilar, sino cumplir con los indicadores de cada frente de trabajo y elevar la responsabilidad ante cada tarea para lograr una verdadera fiesta del pueblo trabajador.

También exhortó a sumarse al movimiento «Mi firma por la Patria», una iniciativa que respalda la convocatoria realizada en el acto por el aniversario 65 de la declaración del carácter socialista de la Revolución a organizaciones de Cuba y del mundo.