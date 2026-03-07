Yaguajay se proyecta

Cada vez más lejos de la postura del pichón, que aguarda en el nido, por el bocado, con la boca abierta

Mejorar la calidad de vida y el bienestar de su población es el propósito fundamental de quienes dirigen el municipio. (Foto: Pastor Batista)

Si una tendencia se aprecia en el norteño municipio espirituano de Yaguajay, es a concebir, delinear y concretar en acciones su propio desarrollo, en línea con la insistencia que viene haciendo el país desde hace años para que cada territorio resuelva o responda por sí mismo a sus necesidades fundamentales: urgencia que se acentúa en medio de la adversa coyuntura que atraviesa la nación.

Abro con un «nada simple» ejemplo: durante el mes que menos leche acopió el municipio, no dejó de asegurarle ese vital producto a niños, embarazadas, dietas médicas y otros destinos de alta prioridad, además de seguir aportándole un siempre importante volumen a la provincia.

¿Cómo es posible? –se preguntará usted–. Sencillo: el municipio cuenta con una poderosa ganadería que mantiene sus botas clavadas en potreros, vaquerías y otros espacios, para tener cada vez más vacas preñadas, en ordeño, menos o cero muertes en terneros, adecuados niveles de contratación para la entrega de leche y carne, centros de ceba, uso de la ciencia y la técnica, mejor atención al ganadero.

Baste decir que hoy todas las vaquerías de la Empresa Venegas disponen de paneles solares, del mismo modo que la vivienda del vaquero.

Resumen: mientras en otros lugares del archipiélago es preocupante el descenso de la masa, Yaguajay registra más de dos cabezas de ganado por cada habitante.

Otro ejemplo: diciembre de 2025, lo expendido por el municipio equivale a que cada habitante haya podido adquirir 36,7 libras de productos agrícolas, per cápita que, como explica Idalberto Rodríguez Rodríguez, intendente, no tiene en cuenta, en su entera dimensión, lo que consumen cientos de hogares por vía del autoabastecimiento familiar.

La independencia que, a pecho cerebro y pulmón, está trazándose ese territorio no se reduce únicamente al ámbito alimentario, en el que, por cierto, aprovechan varias potencialidades más asociadas al suelo, a los 54 kilómetros de litoral marino (donde prevén crear una mipyme estatal para fomentar la pesca), a la bendición de esas aguas naturales cuya producción pretenden rescatar y a reservas sin aprovechar o poco explotadas, para que carbón vegetal, chile habanero y miel de abejas no sean los únicos rubros exportables.

Si algo ha aprendido el municipio es a proyectar y a proyectarse. Por ello están fijando más la pupila en las enormes posibilidades de entornos como del Parque Nacional Caguanes para el turismo natural y científico; o en alternativas que podrían abrir puertas a la venta, en el mercado exterior, de muebles y pinturas, productos agrícolas secos o deshidratados, entre otros renglones.

Para ello, no es preciso ir a tomar experiencia en otro lugar. Dentro del propio territorio tienen experiencias como las asociadas al proyecto ALAS, de cooperación internacional, muy bien orientado al fomento de ganado menor, con acento sobre las íes desde la reproducción hasta el punto de venta, y un sentido integral o de economía circular que asegura hembras para los productores, machos para ceba y carne, tienda para vender aseguramientos necesarios en la actividad ganadera, clínica veterinaria…

Que a los yaguajenses les resta «un mundo» por andar, eso nadie lo pone en duda. También es cierto que, como mismo ocurre en Fomento o Trinidad, han logrado avanzar contra esos nudos que más resistencia suelen hacer frente al cambio, a lo nuevo: los de la mentalidad.

Eso los coloca en mejores condiciones para proyectar, establecer alianzas, encadenamientos, desatar fuerzas, aprobar nuevas mipyme o proyectos de inversión extranjera, aprovechar las posibilidades que ofrece la ley de contratación económica, la complementariedad de actores, el encadenamiento interno e intermunicipal, el arrendamiento de locales no solo para cobrar el espacio sino para propiciar producciones cooperadas y otras potencialidades que todavía muchos municipios desaprovechan, a pesar del proceso de descentralización de facultades y de competencias, según opina Daisel Garcia Bello, directora de desarrollo territorial en el Gobierno Provincial.