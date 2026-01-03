Yankiel Mauris: estoy listo para lo que sea (+fotos)

Mauris intervino en 14 de las 42 victorias de su equipo. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

Puntal en la clasificación de los Gallos a los play off y hombre importante en las filas de los Tigres, campeones de la III Liga Élite, Yankiel Mauris Gutiérrez volvió a incluirse, con méritos propios, entre los 10 mejores atletas del año en la provincia.

Intervino en 14 de las 42 victorias de su equipo —con siete triunfos y siete salvamentos— y cumplió con creces cada vez que fue llamado en los 25 juegos que lanzó, lo mismo para un relevo largo que para apagar el fuego en los finales.

No solo eso. Fue super efectivo con 1.40 PCL y 1.00 de WHIP. Y si no estuvo entre los primeros de la campaña fue porque se quedó, con 58 entradas lanzadas, por debajo de los innings exigidos. Los contrarios apenas le batearon: 215 y su control fue eficiente, con 57 ponches y 13 boletos.

Y eso que no pudo subir al box en varios partidos, entre el nacimiento de su segunda niña y el padecimiento por el virus. Pero Mauris sabe de memoria lo que es enfrentar adversidades porque es lo que se encuentra casi siempre cuando viene del bullpen.

“Siempre hago el mismo trabajo, solo fui relevista, pero hago lo que el equipo necesite, sobre todo ahora que vienen los play off y algunos de mis compañeros están afectados. Estoy adaptado a que me utilicen hasta del cuarto hacia adelante, ese es el rol que he hecho toda mi vida”.

Es raro que un relevista acumule tantas entradas: “Sí, pero eso lo enfrento con el entrenamiento, llevo casi un año entero sin parar, estuve en Canadá, también en el equipo Cuba, la Liga Élite y la Serie Nacional, y eso que me perdí como 15 juegos por el virus y el nacimiento de la niña, pero así y todo casi completo las 60 entradas”.

El día que su equipo perdió frente a Mayabeque al confiscarse el juego por un jugador impropio, Mauris estaba por extender una racha importante de entradas sin permitir limpias. “Sí, quería llegar a 30, pero no se pudo, incluso en ese momento me sentí como frustrado, estábamos ganando 1-0 y no es fácil, pero esas cosas pasan. Esa racha se logra con concentración, yo mismo cada vez que lanzaba dos o tres entradas, me decía: ya voy por 25 o 26. Eso es malo, pero me enfoqué en que no podía entrar la carrera y lo logré”.

En medio de la campaña, se debió reponer de dos momentos que considera adversos: el día que soportó dos jonrones seguidos en Cabaiguán y cuando se vio excluido del equipo Cuba.

“Lo de los jonrones nunca me había pasado, dos seguidos uno detrás del otro. Me sentí muy mal, pero después de eso fui otro y ahí están los resultados. Y con lo del Cuba te seré sincero: cuando no me vi me dije: ya se acabó, para qué voy a pitchear, o sea, pensé que me daba lo mismo, pero Cepeda, que es como un padre para mí, me dijo: ‘No, ¡qué va! Tienes que seguir adelante para que todo el mundo vea que tú sí puedes volver ahí’; y, mira, cerré a todo tren, hasta mejor que ese momento en que hicieron el equipo”.

La ausencia de su compañero apagafuegos Yanielkis Duardo le exigió subir más veces de lo acostumbrado al box, pero Mauris lo asimiló: “Sabía que sería más trabajo para mí porque Duardo me ayuda y al no estar tenía que cumplir ese rol, junto a Betanzos, que tuvo también tremenda temporada, y nos ayudamos entre todos”.

La contienda puso a prueba su brazo, cuando debió interrumpir su contrato con las Panteras de Kitchener.

“De buenas a primeras, en Canadá no podía ni tirar, pensé que era más grave; pero, al llegar a Cuba, el entrenador Freddy Mario y Remberto el médico me ayudaron mucho, incluso no pensé que podría lanzar de la forma que lo hice, pero aquí estamos”.

La inclusión entre los mejores atletas de la provincia en el año 2025 no lo tomó por sorpresa, aunque igual la disfrutó.

“Eso se debe al trabajo que he hecho en la temporada, ya llevo varios años quedando entre los mejores, y estoy agradecido con ese premio que me han dado”.

En días estará en la batalla de los play off, esa que le acelera la adrenalina. Por eso sus nervios no se tensan más allá de lo normal y espera por que empiece la candela

“Tenemos un equipo joven, prácticamente nadie nos daba con opciones y mira dónde estamos, no es secreto que el pitcheo nos ha llevado hasta aquí y estoy listo para lo que sea, creo que podemos avanzar”.