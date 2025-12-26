A bailar casino en Sancti Spíritus

La invitación se ha fijado como una de las novedades para decirle adiós al 2025 en la ciudad de Sancti Spíritus

Como parte de las actividades culturales y recreativas diseñadas para despedir este 2025 regresa a la entrada del bulevar de la urbe del Yayabo, la actividad Retomando el Son.

Prevista para las cuatro de la tarde del domingo 28 de diciembre será sonorizada por la popular agrupación de la tierra espirituana Orquesta Charanga XL.

Bailadores y amantes de la música popular podrán así reafirmar la fuerza de una de las expresiones de nuestra identidad cultural.

“El casino tiene raíces cubanas. Por tanto, ese tipo de actividad permite que los casineros disfrutemos y enseñemos a las más jóvenes generaciones lo que es un baile que se disfruta en pareja o ruedas de casino”, declaró Miguel Ángel Gómez, uno de los espirituanos que promete asistir al encuentro.

Mientras, Leticia Hernández, casinera desde hace más de cuatro décadas, asegura que otra vez será un espacio para pasarlo en familia.

“No se trata de bailar para ver quién lo hace mejor. El casino nos permite conocer nuevas personas y, sobre todo, sentirnos bien”.

Organizado por la Dirección Municipal de Cultura en Sancti Spíritus, la cita responde a un proyecto impulsado por el Ministerio de Cultura que, como bien dice su nombre, Retomando el Son, honra una autóctona joya que coexiste en esta nación, a pesar de las muchas influencias foráneas.