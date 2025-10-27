A buen recaudo flota pesquera espirituana ante amenaza de Melissa

En cada uno de los escenarios de captura los barcos de las flotas escameras y langosteras están protegidos. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Ante el inminente paso por Cuba del potente huracán Melissa y las posibles afectaciones que pudieran tener repercusión en el territorio espirituano, declarado ya en fase de alerta ciclónica, el sector de la Pesca en Sancti Spíritus pone bajo protección los bienes en almacenes, recursos materiales y las embarcaciones de las flotas escameras y langosteras.

En declaraciones a Escambray Rosaida Soto Sarduy, directora general de la Empresa Pesquera e Industrial de Sancti Spíritus (Episan), dijo que ya todos los almacenes con insumos y materias primas están protegidos y las mercancías, tapadas para que no sufran afectaciones.

Explicó que, en el caso de los barcos, todos están siendo trasladados desde los muelles hasta los refugios naturales que se utilizan en las propias áreas del litoral, tanto en Tunas de Zaza como en Casilda, mientras que se suspendieron las actividades pesqueras desde hace algunos días. De igual forma, se les notificó a los pescadores privados que no pueden salir al mar a realizar ninguna actividad relacionada con las capturas.

Soto Sarduy dijo que en estos momentos se intensifican las producciones, las cuales se elaboran en las plantas de conformados en ambas industrias con destino a la venta a la población en la red de pescaderías y explicó que, como parte de las medidas de protección, se resguardaron tanto documentos como equipos de oficina, entre ellos computadoras y otros, además del reforzamiento de los techos de las instalaciones del sector en ambas comunidades pesqueras.

Rosaida informó también sobre su rol en la comunicación a las personas que residen en esta localidad costera y dijo que ellos son responsables de proteger y asegurar os bienes de la población en caso de una evacuación, así como de aquellas entidades estatales que radican en el propio territorio.