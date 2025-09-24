A la vista dos posibles depresiones tropicales en el Caribe

Con una probabilidad de formación del 80 por ciento en los próximos siete días, el CNH alerta monitorear el progreso de este sistema a Islas Vírgenes, Puerto Rico, República Dominicana, las Islas Turcas y Caicos y las Bahamas

Agencia Prensa Latina

24 septiembre, 2025 - 12:03pm

El evento AL94 está produciendo lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas. ( Foto: PL)

Una onda tropical sobre el noreste del mar Caribe podría convertirse en depresión tropical al acercarse a las Bahamas en los próximos días, informó hoy el Centro Nacional de Huracanes.

El evento AL94 está produciendo lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas y se espera que se mueva hacia el oeste-noroeste con fuertes lluvias y ráfagas de viento hacia Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y a través de la República Dominicana a partir de esta noche.

La institución científica pronostica que el sistema luego disminuya su velocidad y gire hacia el noroeste cuando alcance el Atlántico suroeste a finales de esta semana.

Con una probabilidad de formación del 80 por ciento en los próximos siete días, el CNH alerta monitorear el progreso de este sistema a Islas Vírgenes, Puerto Rico, República Dominicana, las Islas Turcas y Caicos y las Bahamas.

Al unísono, en el Atlántico Tropical Central y Occidental el evento AL93 presenta actividad de lluvias y tormentas eléctricas asociada con un área alargada de baja presión ubicada a varios cientos de millas al este de las Islas de Sotavento, la cual continúa mostrando signos de organización.

Según la entidad, las condiciones ambientales son favorables para un mayor desarrollo, y es probable que se forme una depresión tropical más tarde hoy o el jueves mientras el sistema se mueve hacia el oeste-noroeste a noroeste hacia el Atlántico tropical occidental, muy al norte de las Islas de Sotavento.

Mientras, el huracán Gabrielle, en su trayectoria norte por aguas del Atlántico, se acercará a las Azores el próximo jueves y podría moverse a través de la cadena de islas hasta la noche del viernes.

Los vientos máximos sostenidos del segundo huracán de l actual temporada ciclónica que se extiende hasta el 30 de noviembre son de 185 km/h con vientos más fuertes.

