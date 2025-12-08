A punto de concluir restauración de la Torre Manaca Iznaga (+fotos)

La restauración de la torre Manaca Iznaga, prevista a concluirse en el mes de diciembre, le devolverá prestancia y funcionalidad a la edificación que constituye, sin discusión alguna, uno de los mayores atractivos del Valle de los Ingenios.
A pesar de la solidez de la estructura, hecha de ladrillos de barro cocido y la mezcla de cal y arena, sus elementos de madera se exponen a las inclemencias del clima; y alcanzaron un grado de afectación que provocó el cierre de la atalaya desde hace más de seis meses.
Ante la inminente reapertura de la torre está situación está a punto de cambiar, declaró a Escambray Fernando Díaz Suárez, director municipal de Cultura, quien detalló las acciones que se ejecutan en este sitio, al que lo rodean fascinantes leyendas.
“Los trabajos, para los que fue contratada la mipyme Construcciones ICE, incluyen la sustitución de poco más de 50 peldaños, además de algunas columnas o vigas usadas como estructura de piso y pasamanos de las escaleras, todos es muy mal estado”, señaló.
Del presupuesto de Cultura, agregó Díaz Suárez, solo se pudo disponer de algo más de 300 000 pesos, a lo que se sumarán otros aportes de la contribución local con el propósito de finalizar las labores en saludo al aniversario 512 de la fundación de Trinidad y en plena temporada alta del turismo.
La reanimación de la imagen de este mirador incluye, además, la pintura interior de toda la estructura, así como la limpieza de los alrededores; con la convocatoria, para esta última, a los artesanos y trabajadores por cuenta propia que comercializan sus productos en los alrededores de la torre, declarada Monumento Nacional en 1978.
Al ofrecer peligro para quienes viven la experiencia de su ascenso, se decidió el cierre temporal de este mirador excepcional, refirió Yadira Bernal, directora de Patrimonio en Sancti Spíritus, quien resaltó los valores de la edificación que, con una altura de 45 metros y casi 200 escalones, constituye una muestra del poderío colonial trinitario.
