Aboga Venezuela por convertir Asamblea de los Pueblos en espacio de movilización

Este martes quedó instalada la Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía de Nuestra América con la participación de 500 delegados de más de medio centenar de países

esta Asamblea Popular de los Pueblos por la Paz y Soberanía de Nuestra América debe “constituirse en un brazo más, en una estructura que permita dar respuestas soberanas, independientes y populares a la amenaza sobre nuestros pueblos”. (Foto: PL)

El canciller de Venezuela, Yván Gil, convocó este martes en Caracas a que la Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía de Nuestra América se convierta en un espacio permanente para la movilización mundial.

Al dejar instalado ese espacio con la participación de 500 delegados de más de medio centenar de países, el alto diplomático expresó que de las nueve mesas instaladas no solo podemos esperar hacer un balance de la situación, sino salir desde Caracas con la constitución permanente de esta Asamblea de los Pueblos.

«Como un espacio no solo para debatir y hacer retórica, sino para construir una estructura que pueda movilizarse a nivel mundial”, recalcó.

Gil aseguró que Venezuela es un país de paz, que construye vida, protege la dignidad humana, los derechos de los trabajadores y de los pueblos indígenas, y destacó “la firmeza mantenida por el pueblo ante la amenaza de agresión de defender lo que se ha conquistado en estos años”.

Reunirse hoy en Caracas para analizar en distintas mesas de trabajo la amenaza militar, los problemas del crimen organizado transnacional que de manera aparente intentan revivir desde el Norte, y la llamada Doctrina Monroe que “pretende generar una dominación plena en todo el continente”, indicó.

Ante esa Doctrina, afirmó, decimos que tenemos la nuestra, la Doctrina Bolivariana, de paz y de la Revolución de los pueblos para conquistar sus derechos.

Advirtió que si esta escalada que pretende generar el imperio permanece sin respuesta popular “estaremos frente a un escenario de dominación en toda América Latina”.

El canciller subrayó que esta Asamblea Popular de los Pueblos por la Paz y Soberanía de Nuestra América debe “constituirse en un brazo más, en una estructura que permita dar respuestas soberanas, independientes y populares a la amenaza sobre nuestros pueblos”.

Comentó que la solidaridad que han despertados los pueblos del mundo por Venezuela, sus gobiernos, movimientos populares, partidos políticos y sociedades organizadas “ha sido realmente espectacular y nos llena de esperanza, orgullo y de satisfacción para poder seguir avanzando”.

Por su parte, el presidente venezolano de la Asamblea Nacional (parlamento) Jorge Rodríguez llamó a reafirmar la unidad de los pueblos y a construir nuevas estructuras de defensa frente a las agresiones imperiales y aseveró que el pueblo está en paz, alegre y celebrando la Navidad.

La copresidenta del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos, la argentina Andrea Vlahusic, defendió la idea de refundar una nueva legalidad internacional desde el Sur Global y afirmó que vino a Caracas a defender la paz del pueblo venezolano, que es la de toda Nuestra América.