Actualizará Cuba informe sobre afectaciones del bloqueo de EEUU

El Canciller cubano actualizará este miércoles el informa de Cuba sobre las afectaciones del bloqueo económico, comercial y financiero que le impone el gobierno de Estados Unido

Bruno Rodríguez presentará ante la prensa nacional y extranjera la actualización del informe sobre los perjuicios de esa política hostil. (Foto: ACN)

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, actualizará mañana miércoles 17 de septiembre el Informe de Cuba sobre las afectaciones del bloqueo económico, comercial y financiero que le impone el gobierno de Estados Unidos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores puntualizó que el Canciller cubano presentará ante la prensa nacional y extranjera la actualización del informe sobre los perjuicios de esa política hostil estadounidense en el período que abarca del 1.° de marzo de 2024 al 28 de febrero de 2025.

La presentación, a las 11:30 a. m. (hora local) en La Habana, se realizará en virtud de la resolución 79/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

Será transmitida en directo por los canales Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba, así como por la página oficial de la Cancillería en Facebook.