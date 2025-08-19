Aires con humor

Tras 15 años de ausencia de los escenarios espirituanos, regresa este fin de semana al Teatro Principal, Kike Quiñones, para agasajar sus tres décadas de vida artística

Kike Quiñones con Humor con cierto aire demuestra su histrionismo.

Cuando ya el verano va cuesta abajo, se recibe con beneplácito el anuncio que el popular actor Kike Quiñones hará suyo este fin de semana al teatro Principal de Sancti Spíritus. Así, además de dialogar con los públicos, celebrará sus tres décadas de vida artística.

Regresa a tierra espirituana, tras 15 años de ausencia en estos lares. Y no podía ser mejor el reencuentro que con Humor con cierto aire, obra con que demuestra con creces su probado histrionismo y capacidad actoral, así como dominar la música como un elemento más de la puesta.

“Sancti Spíritus es de los lugares que tenía pendiente —declaró—. A ella le pasa como a Pinar del Río que se queda fuera del mapa de presentaciones. La gente pasa por Villa Clara y Cienfuegos y se la salta. Pero ahora se dio la oportunidad y quiero aprovecharla bien”.

Subirá al Principal con un unipersonal, donde la declamación, monólogos con personajes y mucha música conducen las risas y también las reflexiones sobre temáticas actualizadas de nuestra sociedad. Todo, al estilo a que nos tiene acostumbrados quien además apuesta por la constante superación y funge como decano de la Facultad de Arte Teatral del Instituto Superior de Arte.

“Es una puesta en escena muy divertida e interactiva. Dialogo constantemente con el público y juego con romper la cuarta pared todo el tiempo. La gente es parte del espectáculo desde principio a fin.

“Es un espectáculo que he puesto en varios lugares del país y ha tenido muy buena aceptación. Tengo muchas expectativas con Sancti Spíritus”.

Humor con cierto aire es dirigida por el propio Kike Quiñones. Los textos, en su mayoría, también le pertenecen, a excepción de alguno bajo la firma de Iván Camejo. Sucede similar con las melodías.

“Las parodias son mías, salvo una canción que es de Tony Ávila, quien me hizo un préstamo para que la utilizara en el espectáculo”.

Kike Quiñones —Luis Enrique Amador Quiñones, según consta en su carné de identidad— es actualmente uno de los mejores exponentes del humor cubano. Su éxito radica, precisamente, en no traicionar el legado del teatro bufo, el vernáculo, el costumbrismo y, sobre todo, sumar a los espectadores como parte indisoluble de los textos que interpreta con desenfado.

Las presentaciones tendrán lugar en el Teatro Principal de la ciudad de Sancti Spíritus los días viernes y sábado desde las 9 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde.