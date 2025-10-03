Alazanes toman la delantera en duelo con los Gallos

El pareo entre espirituanos y granmenses tendrá continuidad este sábado en el propio Coloso de Los Olivos, donde debe cerrarse el duelo en la jornada del domingo

En un partido iniciado el jueves y concluido este viernes como consecuencia de la lluvia, los Alazanes de Granma derrotaron a los Gallos espirituanos cuatro carreras por una y tomaron la delantera dos victorias por una en el duelo particular que acontece en el estadio José Antonio Huelga como parte de la Serie Nacional de Béisbol.

La pizarra se mantuvo inalterable tras la reanudación, pues todo lo que influyó en el marcador aconteció en el tercer capítulo, cuando los visitantes consumaron un racimo de cuatro anotaciones ante el abridor yayabero José Isaías Grandales, a la postre perdedor del desafío, cuando le ligaron cinco imparables, incluido un triple intercalado de Pedro Almeida, que remolcó las dos primeras.

Los Gallos descontaron una en el cierre de ese propio episodio al combinar sencillos de Delvis Hernández y de Frederich Cepeda, y un error de la defensa granmense, que abrió las puertas del home a los espirituanos, para marcar la única del partido.

El triunfo fue a la cuenta del segundo de los lanzadores utilizados por los Alazanes, Juan Danilo Pérez, quien no permitió carreras durante las cinco entradas y dos tercios que se mantuvo en el box, una labor en la que tuvo un digno rival en el relevista espirituano José Luis Brañas, que no admitió imparables ni carreras en cinco inning completos.

Llamativo en este choque, en el que ambos conjuntos registraron seis imparables y una pifia, fue que los Cepeda (padre e hijo) alinearon como regulares en la batería de los Gallos, hecho que se da por cuarta ocasión en Series Nacionales.

El pareo entre espirituanos y granmenses tendrá continuidad este sábado en el propio Coloso de Los Olivos, donde debe cerrarse el duelo en la jornada del domingo.