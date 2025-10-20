Apura la reparación de los carros jaula para la zafra

Ante la probable arrancada de la cosecha a finales de diciembre, las fuerzas de Ferroazuc en Sancti Spíritus están obligadas a acelerar el alistamiento de los carros involucrados en el traslado de la caña desde los centros de limpieza hasta el central Melanio Hernández

Toda la caña llega al basculador del central por vía férrea. (Foto: Oscar Alfonso)

Dentro de los preparativos de la zafra espirituana, la actividad ferroviaria ocupa particular relevancia porque representa uno de los componentes esenciales a la hora de trasladar la caña hasta el central Melanio Hernández, industria que recibe toda la materia prima por vía férrea y sobre carros jaula.

Precisamente, alrededor de los carros jaula se concentra una de las prioridades del esquema organizativo de la contienda y de cara a la cercanía de la zafra, junto al poco adelanto de las reparaciones, las fuerzas de Ferroazuc en Sancti Spíritus necesitan avanzar más en el alistamiento de la dotación comprometida con el traslado de la caña desde los centros de limpieza hasta el central Melanio Hernández.

De acuerdo a Claisy Hernández Campbert, jefa de operaciones de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Ferroazuc Sancti Spíritus, entidad ferroviaria dentro del sector del Transporte encargada de transportar la materia prima hasta el central, hasta la fecha se reportan reparados solo 20 carros, 14 en el establecimiento aledaño a Tuinucú y seis en el de Uruguay.

En relación con el taller de Jatibonico, la reparación se ha visto frenada por problemas de electricidad asociados a la falta de un transformador y la no coincidencia del fluido eléctrico con la jornada laboral.

La UEB de Ferroazuc —con un taller de reparaciones en cada central— busca alternativas que permitan acelerar el ritmo de los trabajos, dado el atraso que exhibe el alistamiento de los carros jaula, componente esencial del soporte ferroviario. “Ferroazuc tiene el compromiso de llegar a la arrancada de la zafra con la dotación de carros lista”, expresó Claisy Hernández.

Por el nivel de caña contratada y el gráfico del movimiento de los trenes —añadió— se planifican 106 carros jaula, no obstante, Ferroazuc pretende alistar alrededor de 130 medios en aras de buscar un aseguramiento a la transportación de la materia prima, empeño retador en medio de limitaciones y el tiempo que queda para el inicio de la cosecha.

En relación con las locomotoras, explicó que están listas y se mantienen activas en función de otros servicios del transporte ferroviario de la provincia y el país.

Junto a la reparación de este soporte, también se acometen acciones en las vías férreas utilizadas en la contienda que, de forma conjunta, totalizan más de 80 kilómetros entre los municipios de Jatibonico, Taguasco y Sancti Spíritus.

En tal sentido, las acciones principales se concentran en las líneas de zonas de Jatibonico, Zaza del Medio y Tuinucú, aunque también se conciben labores en la línea que enlaza al centro de limpieza Paredes con el central.