Asisten Díaz-Canel y Manuel Marrero a honras fúnebres de Ricardo Cabrisas (+fotos y post)

Hasta la sede del Consejo de Ministros ha llegado la familia de Cabrisas Ruiz, amigos y compañeros de trabajo de todos los sectores del país

La Revolución pierde a un cuadro cuya fidelidad, conocimientos y capacidad lo hicieron merecedor del respeto y confianza para encomendarle altas responsabilidades. (Fotos: Estudios Revolución)

Una ofrenda floral del líder de la Revolución, General de Ejército, Raúl Castro Ruz, acompaña las cenizas del querido compañero Ricardo Cabrisas, en el sentido homenaje que protagonizan esta mañana su familia, amigos y compañeros de trabajo de todos los sectores del país.

La ofrenda floral de Raúl Castro acompaña las cenizas del querido compañero Ricardo Cabrizas.

La Presidencia en X señala que en la sede del Consejo de Ministros, lugar donde el viceprimer ministro laboró por décadas, el Presidente Miguel Díaz-Canel, el primer ministro, Manuel Marrero, dirigentes del Partido, del estado y el Gobierno asisten a las honras fúnebres.

En esta sentida jornada se recuerda su vida dedicada a la Revolución, su infatigable labor por el bien de la nación, su ética, y su cercanía con todo el que tuvo la oportunidad de trabajar a su lado.

El pueblo acude a la sede del Consejo de Ministros para dar despedir al destacado dirigente.

