Avispas consiguen primer triunfo ante los Gallos

Tras este resultado, los espirituanos atesoran 24 triunfos y 20 reveses, un saldo que los mantiene por encima de sus contrarios de turno (22-19), ambos ubicados en el fondo de la zona de clasificación

Cepeda pegó par de dobles y un sencillo en el choque.

Con bateo más productivo y una más efectiva labor de sus lanzadores, las Avispas santiagueras lograron dejar en cinco la racha de derrotas sucesivas, al imponerse este sábado a los Gallos espirituanos con marcador de 10 carreras por cuatro.

En condición de home club en el estadio José Antonio Huelga, los indómitos tuvieron a Carlos Alberto Monier como bujía inspiradora, al registrar un sencillo y dos cuadrangulares en cinco turnos y remolcar la mitad de las anotaciones de su equipo, que computó, además, otro jonrón, a la cuenta de Jeisson Martínez, y un par de biangulares, conseguidos por José Luis Gutiérrez y Andy Jorge Rodríguez.

Aunque nuevamente la defensa evidenció fragilidad (tres errores), el pitcheo santiaguero se mostró más efectivo, encabezado por Carlos Font, que registró una apertura de seis capítulos y apenas dos carreras, ambas inmerecidas.

Si bien a Wilber Reyna no le fue bien en el séptimo, cuando soportó las dos restantes de los yayaberos y solo sacó par de outs, Rafael Luis Castillo sí logró contener el empuje ofensivo de sus rivales, que dejaron en total a once corredores en bases.

Desde la trinchera opuesta, los tiradores de los Gallos está vez no pudieron frenar a la tanda oriental, como lo evidencia el hecho de que cuatro de los cinco pitcher empleados por el mentor Luisvany Meneses permitieron anotaciones, con el mayor castigo a la cuenta del abridor y perdedor José Carlos Santos, a quien le fabricaron cinco en menos de la mitad del partido.

Desde el cajón de bateo, el designado Frederich Cepeda se mostró incontenible, con dos tubeyes y un incogibles en cinco turnos, aunque solo pudo anotar una vez, mientras Liuber Gallo concretó dos imparables.

Para este domingo a las 11 de la mañana está pactado el partido de cierre de este duelo particular, que marca ventaja para los yayaberos de tres victorias por una.