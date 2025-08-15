Banco Popular de Ahorro en Sancti Spíritus adopta medidas para garantizar el pago a jubilados

El objetivo es garantizar que los beneficiarios del pago por ese concepto obtengan el beneficio que les corresponde en tiempo y forma

A partir del 20 de agosto comenzará el pago de las pensiones.

A partir del próximo día 20 de agosto todas las sucursales del Banco Popular de Ahorro (BPA) comenzarán a pagar las jubilaciones, ya con los aumentos anunciados, para lo cual se implementarán cambios en los horarios a fin de garantizar que los beneficiados puedan adquirir el dinero que les corresponde con la mayor facilidad posible, según informó a la prensa Yeney Ceballos Hernández, jefa del departamento de Banca Personal de la entidad bancaria.

Por su parte, Yamila Acosta Meneses, especialista de Comunicación y Marketing de la entidad, informó que las sucursales y cajas estarán laborando desde las 6:30 a.m. el próximo día 20 de agosto.

Durante los días jueves 21 y viernes 22 la apertura del servicio será a las 7:00 a.m.

Durante las primeras tres horas del servicio el Banco Popular de Ahorro les dará prioridad a los más longevos de casa para que puedan cobrar su jubilación.

Además, ante las posibles afectaciones del fluido eléctrico se activará una línea de caja en la dirección provincial del BPA y en los municipios se extenderá el servicio hasta las cinco de la tarde.

Por último, la jefa del Departamento de Banca Personal aseguró que los jubilados podrán cobrar de una sola vez la totalidad del saldo de su pensión sin importar si su tarjeta pertenece al Banco Popular de Ahorro o al de Crédito y Comercio (Bandec).