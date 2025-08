Bola mala en Canadá (+fotos y videos)

Muaris jugó con las Panteras de Kitchener. (Foto: Facebook)

Al espirituano Yankiel Mauris Gutiérrez no lo ha acompañado la suerte en la Liga Intercondados de Canadá (IBL, por sus siglas en inglés). El pasado año llegó tarde, tras un tortuoso camino de visado y documentación. Este, regresó antes de tiempo, debido a una lesión en su brazo de lanzar.

De todas maneras, agradece las dos oportunidades por el aprendizaje que le han dejado. A Las Panteras de Kitchener llegó luego de empatar una temporada con otra en los dos últimos años, incluidas Series Nacionales, Ligas Élites (recientemente refuerzo con Las Tunas), Premier 12 con el Cuba, evento mexicano con Las Tunas… Y eso, al parecer, le pasó factura a su salud y su desempeño en tierra canadiense.

El pasado año lanzó cinco encuentros, dos como abridor sin decisiones, efectividad de 3.29 en 13.2 innings, un juego salvado, 13 ponches, cuatro boletos y un WHIP de 1.21, en tanto los rivales le batearon para 214 y en la postemporada ganó un partido con pizarra de 3-2.

“Esta vez me fue mejor, en el sentido de que estuve dos meses, y el año pasado solo uno, pero no la pude aprovechar completa por la molestia que sentí en el brazo. Sí creo que esta experiencia fue superior. Al llegar antes tuve tiempo de entrenar también unos días con el equipo, participar en el sprint trainer. Hasta el momento en que me lesioné iba de líder en juegos salvados y había tirado como seis innings con una sola carrera, o sea, que había lanzado superbién. Hice el trabajo que tenía que hacer, pues solo fui cerrador”.

Pero llegó un momento fatídico, ese que ningún pelotero quisiera enfrentar, mucho menos cuando tiene delante una oportunidad como esta de lanzar en el béisbol profesional, sea cual sea el nivel. “Lancé el sábado el noveno inning, el domingo tiré también y al otro día, de buenas a primeras, ya no podía ni mover el brazo. Estuve como 15 días así, me hicieron un ultrasonido y una placa y me salió el infraespinoso desgarrado”.

Con ese impedimento, regresó a Cuba. “Apenas me bajé del avión fui rápido al médico y parece que, como me pasé allá como dos semanas sin tirar, cuando me hicieron el ultrasonido ya no me salió nada. De todas maneras, hice el tratamiento de corriente, calor y magneto por 15 días.

Mauris ha regresado a su rutina de entrenamientos con los Gallos. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

A la hora de buscar el origen de la lesión considera: “Quizás sea que prácticamente llevo un año entero sin parar, todos los días, tanto en los entrenamientos como en las competencias, y creo que también pudo haber sido el frío, el cambio. Uno está adaptado aquí a calentar rápido, y allá parece que hice eso mismo y el frío me provocó la lesión”.

Pero al breve paso por esa lid, el derecho taguasquense le sacó, de todos modos, provecho: “El año pasado era mi primero en la liga y no la conocía, aparte de que trabajé excelente, pero creo que ahora habían mejores peloteros, cada uno está cogiendo mejor nivel, incluso el cerrador dominicano de Grandes Ligas, uno de los mejores de todos los tiempos, Fernando Ronny; hay muchos peloteros de doble y triple A que han estado en Grandes Ligas y van a jugar ahí, a medida que pasa el tiempo está mejorando la liga. Se batea mucho porque los terrenos son muy cortos y, al haber mucho frío, la bola camina”.

De todas maneras, Mauris no pudo evitar la frustración, un rival que ahora intenta derrotar. “Sí me sentí frustrado. Imagínate, el año pasado solo pude ir un mes y ahora cuando voy este año, dos nada más… Además, nunca me había molestado el brazo y qué casualidad que me pasa eso ahora, parece que no se me da Canadá… Después ya uno se va recuperando y en eso me ha ayudado mucha gente, mis entrenadores, el director y hasta Frederich Cepeda, que es prácticamente mi psicólogo, porque yo estaba sin ganas y me dijo: ‘Oye, tranquilo, que eso se te quita, tú verás’”.

Para el derecho, la temporada 2024-2025 dejó el mejor de los saldos. Líder en salvados de la Serie 63 con 12, 66 entradas lanzadas en 29 juegos, 28 relevos, un partido como abridor, tres victorias y cinco derrotas, PCL de 3.00, WHIP de 1.52 y los contrarios le batearon para 284. Con Ciego de Ávila aportó en los inicios de la fase regular y, aunque no estuvo en la finalísima por su contrato, ese título avileño también le pertenece.

“Ha sido muy exigente, es prácticamente el año entero lanzando, pero el que pasó fue mi mejor año. Y sí, pienso que sea parte del título ese porque estuve en la nómina, lo disfruté porque al principio nadie nos daba como favoritos y decían: ‘¡Ah!, si Ciego llevó una carpa’, pero nadie nos ganó y merezco ser campeón, aunque nadie me ha llamado para decirme si lo soy o no”.

Desde esta semana Mauris se incorporó a los entrenamientos de la preselección de los Gallos con vistas a la venidera Serie Nacional. Con unas libras visibles de más, el brazo casi listo y la mente también, enrumba su nueva ruta. “Trabajé en lo físico, me pasé como tres semanas sin lanzar. También descansé y tanto el entrenador Freddy Mario como Remberto, el médico, y Eriel, el director, han trabajado conmigo, sobre todo, en el fortalecimiento de los músculos. Ya comencé a soltar un poco el brazo suave y hasta ahora todo va bien, no me ha molestado. En general me siento bien. Mi expectativa siempre es tratar de superar los números y aportar en todo lo que Eriel me diga, lo mismo como intermedio que como cerrador. Esa es mi mentalidad”.