Bomberos recuperan los cuerpos de víctimas de derrumbe en el centro de Madrid (+video)

Las labores de rescate se extendieron durante horas en condiciones extremadamente complejas. (Foto: Captura de pantalla)

Los Bomberos de Madrid, en España, han recuperado durante la madrugada de este miércoles los cuerpos sin vida de los cuatro desaparecidos tras el derrumbe del edificio en obras ubicado en la calle Hileras, número 4, en el barrio de Ópera.

El siniestro se produjo por el colapso del forjado de la sexta planta, lo que provocó el desplome en cadena de las estructuras inferiores hasta la planta baja. Entre las víctimas se encuentran tres hombres y una mujer, esta última con responsabilidades vinculadas a la obra, según confirmó el alcalde José Luis Martínez-Almeida, presente en el lugar del accidente.

Las labores de rescate se extendieron durante horas en condiciones extremadamente complejas. Los bomberos trabajaron manualmente en la retirada de escombros, apoyados por drones, grúas y perros entrenados de la Policía Nacional para localizar a los desaparecidos. Poco antes de las 3:00 a.m., se confirmó la recuperación de los últimos dos cuerpos, completando así el operativo.

La Policía Científica se encargará de la identificación formal de las víctimas, mientras que la Policía Judicial ha abierto diligencias para esclarecer las causas del derrumbe, considerado un accidente laboral.

Un retén preventivo permanecerá en el lugar durante la noche, mientras continúan las investigaciones sobre las condiciones estructurales del edificio, que estaba en proceso de rehabilitación para convertirse en un hotel de cuatro estrellas.

