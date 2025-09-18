Brote diarreico obligó a parada de emergencia de tren en Villa Clara

Fuentes médicas confirmaron que no se reportan fallecidos ni pacientes en estado grave, al tiempo que mantienen el monitoreo epidemiológico correspondiente.

La parada del convoy en la tarde de este jueves se produjo luego de que varios pasajeros manifestaran signos y síntomas de un brote diarreico. (Fotos: ACN)

El tren extra # 18, que cubre la ruta Manzanillo-La Habana, efectuó este jueves una parada de emergencia en la localidad de Jicotea, municipio de Ranchuelo, luego de que varios pasajeros manifestaran signos y síntomas de un brote diarreico.

De inmediato se activaron los protocolos de la Dirección General de Salud en el territorio para la atención médica de los afectados, informó a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) Yandry Alfonso Chang, director de Asistencia Médica y Medicamentos en la provincia.

El funcionario de Salud explicó que brindaron atención a 653 viajeros, de los cuales 29 requirieron remisión a instituciones hospitalarias de Santa Clara: cinco niños al pediátrico José Luis Miranda y 21 adultos al hospital provincial Arnaldo Milián Castro.

En el lugar se activaron los protocolos de la Dirección General de Salud en el territorio para la atención médica de los afectados.

Neil Reyes Miranda, director del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología en Villa Clara, precisó que se realizó un pesquizaje al total de los viajeros para detectar posibles casos y aplicar las medidas de control epidemiológico necesarias.

Hasta el lugar donde estuvo detenido el tren en la tarde de este jueves se movilizaron autoridades del Partido Comunista de Cuba y del Gobierno de la provincia y el municipio, quienes supervisaron las labores de atención y control.

Leonardo Barreto García, coordinador de Objetivos y Programas del Gobierno Provincial, declaró a la ACN que se garantizó merienda y agua potable a los pasajeros asintomáticos, y que todo está preparado para la continuación del viaje.

Sobre los hospitalizados, Barreto García puntualizó que el Gobierno coordinará el retorno a sus provincias una vez que reciban el alta médica.

Las fuentes médicas confirmaron que no se reportan fallecidos ni pacientes en estado grave, al tiempo que mantienen el monitoreo epidemiológico correspondiente.