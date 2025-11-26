Cachorros dominan a los Gallos en su valla

Pese al revés, los espirituanos, con saldo de 30 triunfos y 27 descalabros, se mantuvieron en el octavo puesto de la tabla de posiciones, a seis juegos y medio de sus rivales de turno

Apoyados en las herramientas que los sostienen como líderes de la actual Serie Nacional de Béisbol, los Cachorros de Holguín controlaron en toda su extensión la valla de los Gallos espirituanos, a los que derrotaron por la vía rápida 14 carreras por una.

Los Sabuesos definieron temprano ante las ofertas del pitcheo yayabero con racimo de cinco y cuatro anotaciones en las dos primeras entradas desafío para nivelar el duelo particular y mostrar sus potencialidades, pese a importantes ausencias.

Ni Alex Guerra ni José Martínez pudieron contener a la artillería holguinera en esa apertura del choque, algo que sí logró Daniel Reyes en el tercero, aunque la fiesta oriental prosiguió en el cuarto y el quinto, cuando fabricaron otras tres frente a Miguel Dávila.

En el sexto, Fernando Betanzo consiguió el cero sin contratiempos, pero ya con marcador de nocao, los Cachorros sumaron las dos que completaron la pizarra ante los servicios de Juan Carlos Bello

En una alineación en la que los receptores Nelson Batista y Carlos Barrabí convirtieron al octavo turno en el único que no aportó a la ofensiva de 14 hits de los holguineros, el jardinero izquierdo Jordis Bravo devino bujía inspiradora con par de dobles y un triple en cuatro turnos, con tres anotadas y similar cantidad de impulsadas.

Con un relevo largo de seis entradas, Frank Navarro dominó por completo a la tanda espirituana, que solo registró cuatro imparables, la mitad de ellos a la cuenta de Lázaro Fernández, uno de ellos biangular.

Pese al revés, los Gallos, con saldo de 30 triunfos y 27 descalabros, se mantuvieron en el octavo puesto de la tabla de posiciones, a seis juegos y medio de sus rivales de turno, a los que volverá a enfrentar este jueves en el estadio José Antonio Huelga.