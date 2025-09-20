Canciller cubano en Nueva York para Asamblea General de la ONU

El ministro de Relaciones Exteriores tiene prevista su participación en reuniones de alto nivel y otros eventos multilaterales, intercambios con contrapartes de diversos países, y un programa bilateral en Estados Unidos

El Segmento de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU se realiza en un contexto que marca las ocho décadas de la creación de las Naciones Unidas. (Foto: PL)

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, llegó este sábado a Nueva York para asistir al Segmento de Alto Nivel del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

«Llegamos a Nueva York para participar en el Segmento de Alto Nivel de #AGNU80, donde expresaremos nuestro compromiso con el multilateralismo», escribió en X Rodríguez, quien preside la delegación cubana.

Añadió en su mensaje: «Denunciaremos genocidio israelí en Gaza, bloqueo de EEUU a #Cuba y operación militar estadounidense en el Caribe».

El ministro de Relaciones Exteriores tiene prevista su participación en reuniones de alto nivel y otros eventos multilaterales, intercambios con contrapartes de diversos países, y un programa bilateral en Estados Unidos que, entre otras actividades incluye este sábado el Encuentro con Cubanos Residentes en este país.

La delegación cubana está integrada, además, por los viceministros de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío y Anayansi Rodríguez; el representante permanente de Cuba ante Naciones Unidas, Ernesto Soberón; la embajadora de Cuba en Estados Unidos, Lianys Torres, entre otros directivos y funcionarios de la Cancillería y de la Misión Permanente de la Isla ante la ONU.

El nuevo período de sesiones comenzó el pasado 9 de septiembre bajo el lema «Mejor juntos: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos» y se celebra en un momento crucial para renovar el compromiso mundial con el multilateralismo, la solidaridad y la acción compartida en favor de las personas y el planeta.

La semana de alto nivel de este año destaca la urgencia de cumplir la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y revitalizar la cooperación mundial.

Además, la cita se realiza en un contexto que marca las ocho décadas de la creación de las Naciones Unidas, reuniendo a líderes mundiales para abordar los desafíos a nivel global.