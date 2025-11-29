Candidata hondureña: títeres de Estados Unidos están derrotados

Rixi Moncada se pronunció en esos términos al ser consultada sobre la inusitada intromisión en los comicios del gobernante estadounidense, Donald Trump, quien respaldó al aspirante del Partido Nacional (PN, derecha), Nasry Asfura

La candidata presidencial del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) de Honduras, Rixi Moncada, afirmó este sábado que los dos títeres promovidos por Estados Unidos en las elecciones generales de este domingo están derrotados.

En una concurrida conferencia de prensa en Tegucigalpa, Moncada se pronunció en esos términos al ser consultada sobre la inusitada intromisión en los comicios del gobernante estadounidense, Donald Trump, quien respaldó al aspirante del Partido Nacional (PN, derecha), Nasry Asfura.

La exministra de Finanzas y de Defensa en el gobierno de la mandataria Xiomara Castro aludió, además, al otro contendiente del centenario bipartidismo, Salvador Nasralla, del también derechista Partido Liberal (PL), favorecido por la embajada de Washington en este país centroamericano.

“Si me preguntan por qué a tres días de las elecciones un presidente de los Estados Unidos emite dos mensajes a favor de los candidatos del bipartidismo, solo puedo responder de una manera: Está derrotado, presidente, sus candidatos títeres no dieron la talla”, ironizó.

Moncada se refirió a otro de los mensajes de Trump, quien el viernes anunció que indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), sentenciado a 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico.

Según su criterio, como sus contrincantes no tienen opciones de triunfo, entonces deciden traer al “narco, al capo, porque sus dos títeres no cuajaron, están simplemente derrotados, enfatizó.

“Y como está derrotado (Trump), tuvo que salir en pleno silencio electoral a realizar dos actos de campaña frente a la candidata de la resistencia, a quien el pueblo hondureño acompaña con fuerza y con una propuesta clara de democratización de la economía”, subrayó la presidenciable de Libre.

“Tuvo que hacer dos pronunciamientos frente a una candidata arropada por el pueblo, que tiene su origen en el pueblo, que defiende a la clase trabajadora, que respalda a los maestros y que impulsa el desarrollo y la transformación de Honduras a través de una propuesta seria y comprometida”, remarcó.

No hay ninguna duda de que hay dos acciones concretas, a horas de la contienda, “que son totalmente injerencistas”, expresó.

A juicio de Moncada, la oligarquía hondureña y sus dos representantes salieron corriendo a Washington para que le perdonen a su capo principal, JOH (como es conocido Juan Orlando), y traerlo en el marco del proceso electoral, pero este pueblo los vencerá de nuevo, aseguró.

En 12 años y siete meses, el bipartidismo y JOH entregaron este país a 25 grupos económicos y a Estados Unidos, denunció.

Recordó que el PN y el PL actuaron de manera criminal con el golpe de Estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya y los fraudes electorales de 2013 y 2017, cuando el convicto exgobernante se reeligió de manera ilegal.

Mancillaron a este pueblo con tres actos deleznables y se robaron dos veces los comicios, pero nuestra lucha pacífica nos llevó a una gran victoria en 2021 con Xiomara Castro, derrotamos 130 años de atraso, saqueo, corrupción, asesinatos y crueles persecuciones, detalló.

“El pueblo votará mañana por continuar un proyecto de vida que define su camino y su destino en la próxima década”, anticipó la candidata izquierdista.

“El 27 de enero de 2026, en un acto histórico, una mujer le pondrá la banda presidencial a esta mujer”, aseveró.