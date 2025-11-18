Cazadores acorralan a los Gallos en la villa roja

Con este resultado, Artemisa (26 victorias y 22 derrotas) desplazó a Sancti Spíritus (28-23) de la sexta plaza en la tabla de posiciones

La Serie Nacional enfrenta este miércoles programa sencillo.

Poco favorable resultó para el equipo de Sancti Spíritus el estreno del último tercio de la actual Serie Nacional de Béisbol, al caer este martes con marcador de nueve carreras por cero ante los Cazadores de Artemisa en el estadio 26 de Julio.

La artillería del conjunto vencedor cayó desde temprano sobre los envíos de José Isaías Grandales, a quien le fabricaron una en el mismo primer capítulo por jonrón de Dayán García, a la que le sumaron otras cinco en el tercero, cuando el principal abridor de los Gallos en esta temporada mostró severos síntomas de descontrol.

Tras un episodio en calma en el cuarto con Daniel Reyes en el montículo, los artemiseños volvieron a la carga en el quinto frente a Miguel Dávila, al que le anotaron tres para completar el pizarrón y respaldar la excelente actuación de Andy Luis Pérez, quien lanzó las seis entradas del desafío, concluido de forma temprana.

Los más sobresalientes al bate por los ganadores resultaron Yansue Moré (de tres-tres con una anotada y otra impulsada) y Dayán García (con sencillo y cuadrangular, tres registradas y otra remolcada). Por los espirituanos, Liuber Gallo consiguió con un imparable y un triple, dos de los seis indiscutibles de su equipo.

Con este resultado, los Cazadores (26 victorias y 22 derrotas) desplazaron a los Gallos (28-23) de la sexta plaza en la tabla de posiciones, lo que evidencia la relevancia de este enfrentamiento, pues entre ellos hoy solo existe medio juego de diferencia.