Cazadores sofocan a los Gallos

El nocao propinado este sábado por los artemiseños, 12 carreras por dos, significó el cuarto revés en línea para los discípulos del mentor Luisvany Meneses

A falta del juego de este domingo, para los Gallos de Sancti Spíritus el cotejo con los Cazadores de Artemisa resulta el de peor balance de los once duelos particulares desarrollados en la presente Serie Nacional de Béisbol.

El nocao propinado este sábado por los artemiseños, 12 carreras por dos, significó el cuarto revés en línea para los discípulos del mentor Luisvany Meneses, algo que no sucedió siquiera cuando cayeron frente a los Vegueros de Pinar del Río (4-1), que era, hasta ahora, el saldo más negativo, pues ante Cienfuegos y Granma perdieron el compromiso bilateral por la mínima.

Ante los vueltabajeros, los del Yayabo fracasaron en el primer choque, triunfaron en el segundo y luego encajaron derrotas sucesivas en el tercero, cuarto y quinto desafíos, lo que ahora se ve acrecentado con los cuatro descalabros registrados ante unos Cazadores que amenazan con sacarlos de la zona de clasificación en la que se han mantenido durante toda la contienda.

Con balance hoy de 28 éxitos y 26 reveses, los Gallos se mantienen en el octavo puesto, a siete juegos del líder Holguín, pero solo media raya por delante de unos Vegueros que, con solo alcanzarlos, los desplazan, dado su triunfo en el enfrentamiento particular.

En el juego de este sábado, los yayaberos fallaron en todos los órdenes: apenas batearon seis imparables, todos sencillos; el pitcheo soportó 16 incogibles, incluídos dos tubeyes, un triple y tres cuadrangulares (conectados por Andy Cosme, José Antonio Jiménez y Osbel Pacheco); y la defensa pifió en cuatro ocasiones, lo que propició tres carreras inmerecidas.

Mientras Geonel Gutiérrez se apuntaba su cuarto triunfo de la campaña, el joven José Carlos Santos sufría su revés número cuatro, en un partido en el que también fue castigado con severidad Carlos Michel Benavides.

Aunque será imposible conseguir el saldo al que se aspiraba, los espirituanos saldrán este domingo a la grama del estadio 26 de Julio con la intención de cortar la racha adversa registrada ante los artemiseños.