Celebró Trinidad aniversario 67 de su liberación

En acto de reafirmación revolucionaria se evocaron los hechos en los que perdieron la vida valiosos combatientes, al tiempo que se reconoció el esfuerzo de empresas y organismos locales en una etapa de complejidades económicas

Una representación de jóvenes, trabajadores, dirigentes políticos y de las organizaciones de masas, junto a combatientes de la Revolución, rememoraron los hechos. (Fotos: Facebook)

Banderas cubanas, junto a las de las organizaciones políticas y de masas, ondearon en la Plaza 500 de Trinidad donde este 28 de diciembre se evocaron las acciones que marcaron el inicio del derrocamiento de la tiranía y la liberación de la ciudad gracias al empuje revolucionario del Ejército Rebelde.

En la conmemoración se rindió tributo a Antonio Duménico, Manuel Solano, Anselmo Rodríguez y Ernesto Valdés Muñoz, quienes cayeron en los combates librados hasta el día 30 de diciembre de 1958 y que culminaron con el triunfo del Primero de Enero.

Una representación de jóvenes, trabajadores, dirigentes políticos y de las organizaciones de masas, junto a combatientes de la Revolución, rememoraron los hechos, que comenzaron con la toma de la ciudad por tropas del Directorio Revolucionario 13 de Marzo y del Ejército Rebelde, bajo las órdenes del Comandante Faure Chomón y finalizaron con la retirada de los remanentes de la tiranía batistiana.

En la tribuna jóvenes trinitarios ratificaron la convicción de defender las conquistas sociales, cerrar filas contra la apatía, la subversión enemiga y aportar a la construcción de un proyecto de nación inclusivo, justo y soberano.

Como expresión de la continuidad un grupo de trinitarios recibieron los carnés que marcan su entrada a las filas del Partido Comunista de Cuba, mientras el arte acompañó la celebración devenida acto de reafirmación revolucionaria, presidida por Damaris Báez Alonso, miembro del Buró Provincial del Partido y Camilo Pérez Pérez, coordinador de programas y objetivos del Gobierno en Sancti Spíritus.

A punto de cerrar un año de trabajo, empresas y organismos del territorio recibieron reconocimientos de manos del primer secretario del Comité Municipal del Partido, William Rodríguez Turiño, Tania Gutiérrez Fontanills, presidenta de la Asamblea del Poder Popular y Ernesto Borges Medina, intendente, entre los que figuran la dirección municipal de Salud Pública, de Educación, la Empresa Aldaba, además de la Delegación Provincial del Turismo y varias de sus instalaciones.

Al pronunciar las palabras centrales, Rodríguez Turiño se refirió a los numerosos desafíos durante la última etapa, signada por la hostil política del gobierno de Estados Unidos, además de las restricciones financieras y de recursos, que lejos de doblegar, fortalecen el espíritu inquebrantable de lucha de los cubanos.