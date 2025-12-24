Chequea Díaz-Canel objetivos socioeconómicos en la capital

El mandatario evalúa cómo las potencialidades de los municipios de Guanabacoa, Cotorro y Playa han contribuido al crecimiento local y provincial en el período, además de las proyecciones para el 2026

Foto: María Karla Fernández Mustelier

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, visita hoy el territorio capitalino para evaluar el estado de las estrategias de desarrollo en la ciudad, dando continuidad a la agenda de trabajo en la provincia.

Acompañan al jefe de Estado, Liván Izquierdo Alonso, miembro del Comite Central y primer secretario del Comité Provincial del PCC en La Habana; Yanet Hernández Pérez, gobernadora de la capital, entre otros.

En esta ocasión, el mandatario evalúa cómo las potencialidades de los municipios de Guanabacoa, Cotorro y Playa han contribuido al crecimiento local y provincial en el período, además de las proyecciones para el 2026.

Este recorrido también tiene el propósito de inspeccionar el cumplimiento de las indicaciones que se establecen en las reuniones de trabajo que efectúa la dirección del país con las autoridades habaneras para el mejoramiento de la ciudad.