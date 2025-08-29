Colombia: Petro rechaza intervencionismo en la región

El mandatario estimó que ese sentimiento debe incluir lo mismo a su país que a los sectores en oposición al gobierno de la República Bolivariana

Ningún latinoamericano que se respete debe solicitar ni alegrarse con una invasión extranjera en nuestro suelo, afirmó este viernes el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en torno a las amenazas intervencionistas de Estados Unidos contra Venezuela.

En un mensaje divulgado en su cuenta de la red social X, el mandatario estimó que ese sentimiento debe incluir lo mismo a su país que a los sectores en oposición al gobierno de la República Bolivariana.

“Los problemas de los latinoamericanos y caribeños los solucionamos los latinoamericanos y caribeños. Con Europa o con Norteamérica o con China o África hablamos de nuestros problemas comunes de tú a tú y como humanos, no como siervos”, escribió el jefe de Estado.

Petro mantiene una postura crítica ante el despliegue de barcos y personal militar frente a las costas venezolanas por parte de Washington.

El pasado lunes, por ejemplo, comentó que la presunta organización criminal contra la que dice luchar Estados Unidos, el Cartel de los Soles, no existe

Aseguró que esa es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen.

El presidente neogranadino ya calificó antes como una falacia la existencia del referido grupo, cuya supuesta existencia es empleada por Estados Unidos como excusa para amedrentar a la República Bolivariana.

“Quien maneja el tráfico de cocaína por Venezuela no es el Cartel de los Soles, esa es una mentira como las armas de destrucción masiva de Irak, y solo sirve para invadir países”, sentenció la semana pasada.