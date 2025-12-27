Comienza a ofrecer servicios en La Habana nuevo parque de vehículos fúnebres

Considerando que se trata de vehículos eléctricos, es importante precisar que la carga se respalda totalmente con paneles solares y su correspondiente acumulación

Los vehículos pertenecen a la empresa estatal «Servi Axess».

Hoy comienza a ofrecer servicios el nuevo parque de 15 vehículos fúnebres, totalmente eléctricos, proyecto en el que hemos estado trabajando aceleradamente durante el último mes y que fuera visitado recientemente por nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, acompañado de las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en La Habana.

Serán utilizados solo en movimientos dentro de la ciudad y los costos del servicio los asumirá el presupuesto del Estado, no se paga por la población.

Hasta la fecha este encargo ha correspondido a la Unidad Presupuestada de Servicios Necrológicos del Gobierno Provincial de La Habana, bajo difíciles condiciones. El nuevo parque refuerza la cobertura del servicio, en respuesta a una indicación de la dirección del país, recibida por nuestro organismo ante la difícil situación actual.

Considerando que se trata de vehículos eléctricos, es importante precisar que la carga se respalda totalmente con paneles solares y su correspondiente acumulación. Adicionalmente se instaló un grupo electrógeno de emergencia, que es el último escalón de respaldo. Todo es gestionado automáticamente para garantizar el máximo uso de la energía obtenida por fuentes renovables.

El proveedor asegura el mantenimiento y las reparaciones que sean necesarias para que se mantenga el buen estado técnico de estos medios, y no empecemos con un servicio de calidad y luego las carencias y circunstancias objetivas lastren su desempeño.

Aunque este proyecto ha sido implementado inicialmente en La Habana, forma parte de un plan en marcha, que incluye al resto de las provincias y al Municipio Especial Isla de la Juventud, con la incorporación de nuevos equipos eléctricos y de combustión, ya contratados.

El financiamiento en divisas para estos proyectos, proviene de los fondos para el Sostenimiento y el Desarrollo del Transporte Público, mecanismo implementado este año, a partir de los ingresos en divisas de nuestro sector y de los impuestos por la comercialización de vehículos, con los que se comienzan a respaldar diversas acciones de recuperación del transporte en el país.

La compra de los triciclos eléctricos, de los microbuses Fotón, de los ecomóviles de Sancti Spíritus, del catamarán V2V, entre otros, además de neumáticos, baterías y otros insumos, son ejemplos concretos del empleo de estos recursos, a la vez que se avanza en la adquisición de otros, cuya materialización gradual ocurrirá durante los próximos meses.

Agradecemos el apoyo de las autoridades del Partido y el Gobierno en La Habana, así como a todos los que pusieron su empeño para activar este sensible proyecto.