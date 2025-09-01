Comienza el curso escolar 2025-2026 en Sancti Spíritus (+fotos)

Este primero de septiembre las más de 450 instituciones educativas de la provincia abrieron sus puertas para recibir a los estudiantes espirituanos que hoy vuelven a las aulas con ilusión

En el IPVCE Eusebio Olivera tuvo lugar el acto provincial de inicio del curso escolar en Sancti Spíritus. (Fotos: Gabriela Estrella Cañizares/Escambray)

Este primero de septiembre las instituciones educativas de la provincia abrieron sus puertas para recibir a más de 60 000 estudiantes espirituanos que se incorporan a las aulas en el período lectivo 2025-2026.

En la mañana de este lunes tuvo lugar el acto provincial de inicio del curso escolar en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Eusebio Olivera, de Sancti Spíritus, donde se dieron cita estudiantes, profesores y directivos con la tradicional alegría que implica esta jornada.

Las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en el territorio estuvieron presentes en el acto.

“A pesar de la compleja situación económica que atraviesa el país y el difícil escenario que vive nuestra provincia con el completamiento de la cobertura docente, desde la Dirección General de Educación queremos agradecer el compromiso de nuestros educadores que con gran esfuerzo están aquí listos para recibir y formar a nuestros niños”, aseguró Andrei Armas Bravo, director general de Educación en Sancti Spíritus.

El IPVCE recibió la acreditación como Centro Coordinador del Sistema de Influencias Educativas en la Comunidad.

Puntualizó, además, que entre las prioridades de este curso escolar están el programa para enfrentar la descolonización cultural y el aprendizaje de la historia, el desarrollo de las habilidades idiomáticas, la innovación y la cultura digital, la atención a estudiantes y familias en situación de vulnerabilidad, al igual que la formación de valores éticos en los educandos y la labor preventiva ante el consumo de drogas y el embarazo adolescente.

En el contexto de la celebración fueron reconocidos los alumnos que obtuvieron premios internacionales y nacionales en olimpiadas de conocimientos y concursos, así como a quienes integraron las preselecciones nacionales y pusieron en alto el nombre de Cuba en el mundo a nivel científico.

Durante el acto fueron reconocidos los estudiantes ganadores de concursos nacionales e internacionales, así como los jóvenes que lideran proyectos científicos e innovadores en la provincia.

De igual forma, recibió especial mención el proyecto de Inteligencia Artificial Amada, concebido por alumnos del IPVCE, que fue lanzado a las redes el pasado mes de febrero y demuestra, una vez más, la voluntad innovadora de los estudiantes espirituanos.

Asimismo, fue distinguiido el Departamento del Nivel Educativo Primaria por su empeño y consagración en las tareas encomendadas el pasado período lectivo; en tanto el IPVCE recibió la acreditación como Centro Coordinador del Sistema de Influencias Educativas en la Comunidad, por su estrecho vínculo y apoyo a diferentes proyectos comunitarios.

Presidieron este acto Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, Alexis Lorente Jiménez, gobernador de Sancti Spíritus, e Idolidia Calero Pérez, secretaria provincial del Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte.