Completó el mes cierre parcial del gobierno de EEUU

El shutdown, al paso que va, podría costarle a la economía de Estados Unidos hasta 14 mil millones de dólares, según una información oficial

La economía se afectará como consecuencia del retraso en el gasto federal.

Legisladores republicanos y demócratas del Senado de Estados Unidos podrían alcanzar un acuerdo la próxima semana para poner fin al cierre parcial del gobierno federal, que entró este jueves en su trigésimo día.

El cierre o shutdown, al paso que va, podría costarle a la economía de Estados Unidos hasta 14 mil millones de dólares, según una información oficial.

De acuerdo con los estimados tal pérdida reduciría como máximo 2.0 por ciento el Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre debido a la interrupción del gasto público, reveló la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO).

La economía se afectará como consecuencia del retraso en el gasto federal destinado a la remuneración de los empleados, los bienes y servicios, y los cupones de alimentos para los estadounidenses con bajos ingresos, reveló la CBO.

“Aunque la mayor parte de la caída del PIB real se recuperará con el tiempo, la CBO estima que entre siete mil y 14 mil millones de dólares no se recuperarán”, advirtió el director de la agencia, Phillip Swagel.

En una carta enviada ayer al presidente del Comité Presupuestario de la Cámara de Representantes, Jodey Arrington (republicano de Texas), Swagel escribió que “los efectos del cierre sobre la economía son inciertos. Dichos efectos dependen de las decisiones que tome la administración a lo largo del cierre”.

Alrededor de 750 mil trabajadores federales fueron puestos bajo licencia sin sueldo tras agotarse los fondos del gobierno el 1 de octubre, cuando comenzó el año fiscal 2026.

En este momento hay premura por acabar con el impasse legislativo ante la expiración de los subsidios de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (conocida como Obamacare), que disparará las primas de los seguros médicos.

También por la inminente interrupción de la financiación del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y los salarios de los trabajadores militares, mientras el estancamiento se prolonga.

El anterior shutdown ocurrió entre diciembre de 2018 y enero de 2019, duró 35 días y es considerado hasta ahora el más largo en la historia de Estados Unidos. El presidente entonces era Donald Trump.