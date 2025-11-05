Concursos de conocimiento en la agenda del programa educacional para fin de año

En noviembre se llevarán a cabo varios concursos a nivel de base y municipal para garantizar la preparación de los ganadores de cara a eventos de ese tipo a nivel provincial y nacional

Los resultados de los estudiantes en eventos nacionales e internacionales de conocimientos sitúan a Sancti Spíritus en el lugar número cinco del país.

Con el objetivo de incentivar en los estudiantes la vocación por la noble profesión del magisterio se llevará a cabo en los próximos días el Concurso Provincial de Monitores en el IPVCE Eusebio Olivera, de Sancti Spíritus.

En el evento los educandos podrán demostrar sus habilidades en diversas áreas del conocimiento como las ciencias sociales, exactas, naturales, las artes y letras; también están invitados a formar parte de esta actividad los estudiantes de la Enseñanza Técnica y Profesional, quienes concursarán en las asignaturas generales y las propias de su especialidad.

“Los jóvenes de las escuelas pedagógicas de Sancti Spíritus serán los invitados de lujo a este concurso, pues buscamos con ello despertar la pasión por esas especialidades, incentivarlos, y así, ojalá, algún día verlos frente al aula; ese es nuestro principal objetivo, además de fomentar el estudio, la superación de los muchachos y su participación activa como monitores”, aseguró el Ms. C. Miguel Castellanos Hernández, jefe del Departamento de Preuniversitario en la Dirección General de Educación en el territorio.

Asimismo, durante los meses de noviembre y diciembre tendrán lugar los concursos a nivel de base y municipales de las asignaturas de Geografía, Matemática, Física, Química, Informática, Biología, Español, Historia e Inglés, para así garantizar la preparación efectiva de los ganadores de cara a los provinciales en enero del próximo año.

Igualmente, en noviembre se realizará la Copa IPVCE a nivel de base para seleccionar a los estudiantes que representarán a Sancti Spíritus en la Copa Inter-IPVCE, que tendrá lugar a finales del propio mes. “Esperamos grandes resultados, pues tenemos muchachos muy preparados y con gran potencial para situarnos en una buena posición a nivel de país”, aseguró Hernández Castellanos.