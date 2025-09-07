Condenan en Artemisa doble homicidio cercano a Las Terrazas

El Minint informó que la investigación está en curso y aún se desconoce la identidad de los autores del hecho violento, en el que se presume, son varios los implicados

En la tarde noche de este 5 de septiembre se encontraron los cuerpos sin vida de Francisco Torres Rodriguez de 80 años de edad y Yaciel Torres Remedio de 46 años (padre e hijo), ultimados en el lugar conocido como finca El Cusco, sitio intrincado de Las Terrazas, en la zona montañosa del municipio Candelaria, provincia Artemisa.

El Ministerio del Interior (Minint) en Artemisa, informó que la investigación está en curso y aún se desconoce la identidad de los autores del hecho violento, en el que se presume, son varios los implicados.

Las víctimas se encontraron fuera de la vivienda y en localizaciones diferentes de asa área geográfica.

Ofrecemos condolencias a familiares, amigos, vecinos y conocidos. Este constituye un suceso lamentables a combatir con rigor, la violencia no puede prevalecer en nuestra sociedad de tal modo, ni quedar impune jamás.

(Tomado de El Artemiseño)