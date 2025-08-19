ConfesionEs de Juanelo: ¿Guaguas de madera en Sancti Spíritus? (+fotos)

En su podcast semanal, Juan Eduardo Bernal Echemendía desempolva un capítulo sui géneris de la historia de la villa del Yayabo

Juan Eduardo Bernal Echemendía

19 agosto, 2025 - 5:35am

Juanelo mantiene un interesante podcast sobre las tradiciones espirituanas todos los martes en Escambray. (Foto: Captura de pantalla)

Durante la década del 40 y el 50 del pasado siglo en Sancti Spíritus “corrieron” por sus arterias guaguas de madera. Estos ómnibus sui generis se fabricaban en un antiguo taller de carpintería ubicado en la intersección de las calles San Luis y Julio Antonio Mella.

Cesar Abreu, un hombre dotado con muchas habilidades, fue el inventor de las únicas guaguas de madera que le daban la ciudad espirituana una visualidad única.

Vista del antiguo taller de carpintería donde se fabricaban los ómnibus sui generis.

